Kartala Vagner Love piyangosu... - Galeri - Fotomaç
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Kartal'a Vagner Love piyangosu...
Fox Sports'un haberine göre Santos, Vagner Love'u transfer etmek istiyor... Kartal da 34 yaşındaki golcüyü elden çıkarmanın peşinde
13 Ekim 2018 Cumartesi, 02:15:05
Vagner Love piyangosu... Fox Sports'un Brezilyalı muhabiri Fabio Sormani'nin haberine göre Brezilya ekibi Santos, Ocak ayında Vagner Love için Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
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Brezilyalı gazeteci, 34 yaşındaki golcünün tekrar ülkesine dönmek istediğini de belirttti.
Sözleşmesi 2020'de bitiyor
Haberde ilginç ifadeler de yer aldı. Sormani'nin haberine göre Ocak ayında Beşiktaş ile masaya oturacak Love, sözleşmesinin feshini isteyecek. Love'un mukavelesi 2020'de sona eriyor
Menajeri Kartal'ı suçladı
Bilindiği gibi Vagner Love, yaz transfer döneminin son gününde Flamengo ile anlaşmış ancak transfer sezonun kapanmasıyla birlikte Beşiktaş'ta kalmıştı. Love'ın menajeri Kartal'ı suçlamıştı.
7 maçta 3 gole imza attı
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Vagner Love, bir türlü beklentileri karşılayamadı. Şenol Güneş, Negredo'nun satılması sonrası ona şans verdi. 7 maçta 3 gol attı.