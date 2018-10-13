Kartala Vagner Love piyangosu... - Galeri - Fotomaç
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Kartal'a Vagner Love piyangosu...

    Fox Sports'un haberine göre Santos, Vagner Love'u transfer etmek istiyor... Kartal da 34 yaşındaki golcüyü elden çıkarmanın peşinde
    13 Ekim 2018 Cumartesi, 02:15:05
    Kartala Vagner Love piyangosu...

    Vagner Love piyangosu... Fox Sports'un Brezilyalı muhabiri Fabio Sormani'nin haberine göre Brezilya ekibi Santos, Ocak ayında Vagner Love için Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

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    Kartala Vagner Love piyangosu...

    Brezilyalı gazeteci, 34 yaşındaki golcünün tekrar ülkesine dönmek istediğini de belirttti.

    Kartala Vagner Love piyangosu...

    Sözleşmesi 2020'de bitiyor

    Haberde ilginç ifadeler de yer aldı. Sormani'nin haberine göre Ocak ayında Beşiktaş ile masaya oturacak Love, sözleşmesinin feshini isteyecek. Love'un mukavelesi 2020'de sona eriyor

    Kartala Vagner Love piyangosu...

    Menajeri Kartal'ı suçladı

    Bilindiği gibi Vagner Love, yaz transfer döneminin son gününde Flamengo ile anlaşmış ancak transfer sezonun kapanmasıyla birlikte Beşiktaş'ta kalmıştı. Love'ın menajeri Kartal'ı suçlamıştı.

    Kartala Vagner Love piyangosu...

    7 maçta 3 gole imza attı

    Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Vagner Love, bir türlü beklentileri karşılayamadı. Şenol Güneş, Negredo'nun satılması sonrası ona şans verdi. 7 maçta 3 gol attı.

    Kartala Vagner Love piyangosu...
    Kartala Vagner Love piyangosu...
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