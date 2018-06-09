Kartal'a İran'lı golcü! (6 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

ROTA ENES ÜNAL

Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor... Kartal forvet transferi için arayışlarını sürdürürken yönetim Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine rotayı İspanyol ekibi Villarreal'de oynayan Enes Ünal'a çevirdi. Bu oyuncunun kiralanması için İspanyol kulübüne teklif yapan yönetim gelecek olan cevaba odaklandı.

Başkan Orman devreye girdi

Şenol Güneş'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Enes Ünal'ın Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Başkan Fikret Orman'ın bu transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü ve Enes için şartları sonuna kadar zorladığı gelen bilgiler arasında.

Görüşmeler olumlu ilerliyor

Enes Ünal'ın transferinde bu hafta önemli gelişmeler yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Villarreal'in kiralık teklifine sıcak baktığı ancak ödenecek rakam üzerinde pazarlığın sürdüğü ancak görüşmelerin olumlu ilerlediği ortaya çıktı. (Takvim / 6 Temmuz)