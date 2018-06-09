Kartal'a İran'lı golcü! (6 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
KARTAL'A İRAN'LI GOLCÜ
Negredo'dan umduğunu bulaman Beşiktaş yönetiminin İranlı golcü Karim Ansarifard'ın peşinde olduğu iddia edildi. İran ve Yunan basınına yansıyan haberlere göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis ile biraraya gelerek Ansarifard'ı istedi. Yapılan görüşmelerde Fikret Orman'ın büyük mesafe kat edildiği belirtilen haberde, Siyah-Beyazlılar'ın yıllık 400 bin euro kazanan 28 yaşındaki golcüye de 1 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Olympiakos ile olan sözleşmesi 2020'de bitecek olan İranlı yıldız, geçen sezon 27 maçta 18 gol atarken, 6 da asist yaptı. (Güneş / 6 Temmuz)
ROTA ENES ÜNAL
Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor... Kartal forvet transferi için arayışlarını sürdürürken yönetim Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine rotayı İspanyol ekibi Villarreal'de oynayan Enes Ünal'a çevirdi. Bu oyuncunun kiralanması için İspanyol kulübüne teklif yapan yönetim gelecek olan cevaba odaklandı.
Başkan Orman devreye girdi
Şenol Güneş'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Enes Ünal'ın Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Başkan Fikret Orman'ın bu transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü ve Enes için şartları sonuna kadar zorladığı gelen bilgiler arasında.
Görüşmeler olumlu ilerliyor
Enes Ünal'ın transferinde bu hafta önemli gelişmeler yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Villarreal'in kiralık teklifine sıcak baktığı ancak ödenecek rakam üzerinde pazarlığın sürdüğü ancak görüşmelerin olumlu ilerlediği ortaya çıktı. (Takvim / 6 Temmuz)
AMPOMAH SÜRPRİZİ!
Ryan Babel'in siyah- beyazlılardaki durumu henüz netlik kazanmazken, Gana'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların Genk ve Fortuna Düsseldorf ile beraber Beveren'de forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nana Opoku Ampomah'ı istediği iddia edildi. (Fotomaç / 5 Temmuz)
SON ADAY SALOMON RONDON
Forvet transferi için dört koldan saldıran Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim girdi... siyah-beyazlılar, Premier Lig'den düşen West Bromwich'te oynayan Salomon Rondon'u listesine aldı.
36 MAÇTA 7 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon 36 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki Venezuelalı forvet, bir alt ligde oynamak istemediği için ayrılık kararı aldı.
10 MİLYON EURO
West Bromwich'le sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Rondon'un fiyatının 10 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında. (Takvim / 5 Temmuz)
SON ADAY CAİCEDO
Ekvador'un Diario La Grada gazetesi, geçtiğimiz sezonun başında 2.5 milyon euro'ya Lazio'ya giden Felipe Caicedo'yu isteyen takımlar arasına Beşiktaş'ı da ekledi... 29 yaşındaki golcüyü isteyen diğer takımların ise Lokomotiv Moskova, Betis Sevilla ve Villarreal olduğu yönünde haber yapıldı. Ekvadorlu forvet geçen sezon 33 resmi maçta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı. (Fotomaç / 5 Temmuz)