Kartal, Ali Cebeci'yi takibe aldı (14 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
ALİ CEBECİ'Yİ TAKİBE ALDILAR
Beşiktaş, Atiker Konyaspor'da forma giyen 19 yaşındaki '10 numara' Ali Ayhan Cebeci'yi izlemeye aldı. 2015 yılından bu yana Atiker Konyaspor'da görev yapan Cebeci U17 Ligi'nde 24 maçta 4 gol, 11 asistlik performans sergilerken, U19 Ligi'nde 26 maçta 7 gol attı, 9 asist yaptı. (Fotomaç / 14 Temmuz)
YASİN'E SARI IŞIK
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, transfer döneminde adı siyah-beyazlılarla anılan Yasin Öztekin'le ilgili konuştu. G.Saray'ın sözleşmesini uzatmadığı Yasin Öztekin ile ilgilendiklerini ancak oyuncu göndermeleri durumda alabileceklerini söyleyen Albayrak; "Yasin Öztekin'in oynadığı mevkide arkadaşlarımız var. Babel, Quaresma, Gökhan Töre, Orkan, Lens... Hem sol hem sağ tarafta şu an için bir transfer söz konusu değil. Ancak ayrılmalar olduğu zaman almak istediğimi arkadaşlar var. Olabilir tabii ki, olmayabilir de" yorumunu yaptı. Shakira'nın Vodafone Park'taki konserine gelen Yasin çıkışta, "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Her futbolcu burada oynamayı ister. Umarım ben de oynarım" açıklamasını yapmıştı.
?Vida'yı da satabiliriz
Siyah-beyazlı yönetici Albayrak, Vida için çarpıcı bir açıklamada bulundu. Tecrübeli yönetici, "Vida'yı büyük takiplerle, büyük ısrarlarla bünyemize kazandırdık. Vida'nın ülkesi için ve kendi adımıza mutluyuz. Beşiktaş için umut verici. Beşiktaş'ın menfaati doğrultusunda, her futbolcu satılabilir, teklifler var" diye konuştu. (Fotomaç / 14 Temmuz)
MİLAN BADELJ SÜRPRİZİ
Siyah-beyazlı yönetimi, Hırvat ön libero Milan Badelj'i gündemine aldı. Beşiktaş yönetimi, Fiorentina ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan milli futbolcu ile Dünya Kupası sonrasında görüşme kararı aldı. Menajarler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilen 29 yaşındaki yıldız için siyah-beyazlıların Vida üzerinden bir teklif yapması bekleniyor. (Fotomaç / 13 Temmuz)
VİDA KIYMETE BİNDİ
Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Hırvatistan'ın finale yükselmesiyle tecrübeli stopere İngiltere'deki üç kulübün ardından İspanya ve İtalya'dan da toplam 6 kulübün, menajerler aracılığıyla teklifler getirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin ise rakamı 30 milyon euro seviyelerine yükselttiği iddia edildi.
Artık her şey Beşiktaş lehine
Teknik? direktör Yücel İldiz, Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla başarılı bir performans sergileyen Vida hakkında konuştu. İldiz, "Vida konusunda şu anda her şey Beşiktaş'ın lehine gelişiyor. Mükemmel bir futbol oynuyor. Beşiktaş bu işten her türlü kazançlı çıkacak. Beşiktaş bence Vida'yı gelecek iyi bir teklife satacaktır" dedi. (Fotomaç / 13 Temmuz)
ADA'DAN FABRİ'YE 4.5 MİLYON
Yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ricardo Quaresma, Pepe, Ryan Babel gibi oyunculara menajerler aracılığıyla, Domagoj Vida için de Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir çok teklif gelirken bir talip de kaleci Fabri'ye çıktı. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham'ın siyahbeyazlı formayı giyen kaleci Fabricio için siyah-beyazlıların kapısını çaldığı belirtildi. A Spor'un haberine göre İspanyol kalecinin menajerinin İstanbul'a geldiği ve başarılı file bekçisi için teklifi Beşiktaşlı yetkililere bizzat ilettiği ifade edildi.
Görüşmeler sürecek
Fulham kulübü, İspanyol file bekçisi için siyahbeyazlılara ilk olarak 3.5 milyon euro önerdi. Bu rakamı çok düşük bulan Beşiktaş yönetimi ise, "Fabricio bizim 1 numaralı kalecimiz, onu satmayı düşünmüyoruz. Ama eğer satmaya karar verirsek, düşündüğümüz rakam 8 milyon euro olur" yanıtını verdi. Yapılan görüşmelerinden ardından siyah-beyazlı yetkililer rakamı 6.5 milyon euro'ya kadar indirdi. İngiliz ekibinden gelen son teklif ise 4.5 milyon euro oldu. Kulüpler arasındaki görüşmelerin hafta sonunda da devam edeceği öğrenildi. (Fotomaç / 13 Temmuz)