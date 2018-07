Kartal, Ali Cebeci'yi takibe aldı (14 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

VİDA KIYMETE BİNDİ

Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Hırvatistan'ın finale yükselmesiyle tecrübeli stopere İngiltere'deki üç kulübün ardından İspanya ve İtalya'dan da toplam 6 kulübün, menajerler aracılığıyla teklifler getirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin ise rakamı 30 milyon euro seviyelerine yükselttiği iddia edildi.

Artık her şey Beşiktaş lehine

Teknik? direktör Yücel İldiz, Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla başarılı bir performans sergileyen Vida hakkında konuştu. İldiz, "Vida konusunda şu anda her şey Beşiktaş'ın lehine gelişiyor. Mükemmel bir futbol oynuyor. Beşiktaş bu işten her türlü kazançlı çıkacak. Beşiktaş bence Vida'yı gelecek iyi bir teklife satacaktır" dedi. (Fotomaç / 13 Temmuz)