"Kagawa'yı 3 dakikada bitirdik!"

Beşiktaşlı yönetici Hüseyin Yücel, Japon yıldız Shinji Kagawa'nın Beşiktaş'a transfer sürecini anlattı.
7 Şubat 2019 Perşembe, 01:11:44
Güncelleme: 07:53:17
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Beşiktaşlı yönetici Hüseyin Yücel, transfer döneminin son gününde Borussia Dortmund'dan kadrolarına kattıkları Shinji Kagawa transferiyle ilgili detayları açıkladı.
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Yücel transfer hikayesini şöyle anlattı: "Ben, Başkan, Şenol hoca ve Ali Naibi sohbet ediyorduk. Aklıma Kagawa geldi. 'Hocam, Kagawa bizde iş yapar mı?' dedim, 'Tabii ki yapar' dedi. 'Neden almıyoruz o zaman?' dedim, 'Para yok ki Hüseyincim' dedi.
'Hocam ben sponspor oluyorum. Elimi taşın altına koyarım, sen yeter ki onay ver' dedim. 'Benim açımdan bir sıkıntı yok' deyince harekete geçtik.
MUAZZAM BİR İŞ
Ali Naibi'ye döndüm, ne kadar istediklerini sordum. '1.5 milyon euro' dedi. Ben de '750 bin euro teklif edelim' dedim. 'Kabul etmezler, Milan da istiyor' dedi. Başkan da yanımızdaydı ve 'Ali, 250 bin euro da ben veriyorum; git içeri 1 milyon teklif et gel. Beşiktaş'ın cebinden bir kuruş çıkmadan işi bitirelim' dedi
Ali Naibi içeriye gitti ve 3 dakika sonra gelip, 'Başkanım hayırlı, uğurlu olsun. İş bitti' dedi.