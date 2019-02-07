"Kagawa'yı 3 dakikada bitirdik!"

MUAZZAM BİR İŞ

Ali Naibi'ye döndüm, ne kadar istediklerini sordum. '1.5 milyon euro' dedi. Ben de '750 bin euro teklif edelim' dedim. 'Kabul etmezler, Milan da istiyor' dedi. Başkan da yanımızdaydı ve 'Ali, 250 bin euro da ben veriyorum; git içeri 1 milyon teklif et gel. Beşiktaş'ın cebinden bir kuruş çıkmadan işi bitirelim' dedi