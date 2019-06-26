Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak olan Beşiktaş, transferleri de bu tarihe yetiştirmeye çalışıyor.Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporlarına göre çalımalarına devam ediyor. Listede yer alan Tyler Boyd için anlaşmaya yakın olan siyah-beyazlılar, Kagawa transferi için de görüşmelere başladı. Japonya'ya giden Hüseyin Yücel, bu transferi bitirmek için temas halinde. İşte Beşiktaş'ın Kagawa operasyonundan detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...