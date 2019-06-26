Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak olan Beşiktaş, transferleri de bu tarihe yetiştirmeye çalışıyor.Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporlarına göre çalımalarına devam ediyor. Listede yer alan Tyler Boyd için anlaşmaya yakın olan siyah-beyazlılar, Kagawa transferi için de görüşmelere başladı. Japonya'ya giden Hüseyin Yücel, bu transferi bitirmek için temas halinde. İşte Beşiktaş'ın Kagawa operasyonundan detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
26 Haziran 2019 Çarşamba 20:10
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.
8 Temmuz tarihinde Riva'da toplanacak olan siyah-beyazlılarda ilk hedef transferleri kampa yetiştirmek.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde forma giyen Tyler Boyd için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, Shinji Kagawa için de atağa kalktı.
Geçtiğimiz günlerde Başkan Fikret Orman, bu futbolcuyu kadroya katmak istediklerini açıklamıştı.