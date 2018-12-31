Juventuslu Benatia Beşiktaşa haber gönderdi! - Galeri - Fotomaç
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Juventuslu Benatia Beşiktaş'a haber gönderdi!
Beşiktaş'ın Pepe'nin yerine takviye için düşündüğü Juventuslu yıldız Benatia, kulübü ile görüşüp transferine izin istedi. 31 yaşındaki futbolcu bonservisini bedava almaya çalışıyor.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 21:23:41
Güncelleme: 21:27:56
Pepe ile yollarını ayırdıktan sonra yerine alternatif isimler bakan Beşiktaş'ta Medhi Benatia ismi bir adım öne çıktı.
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Juventuslu oyuncu ile görüşen ve prensipte anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar "Bonservisini al, gel" talimatı verdi.
Star'ın haberine göre Faslı futbolcunun, Juventuslu yöneticilerle görüşerek, "Burada fazla oynama şansı bulamıyorum. Yedek kulübesinde oturmaktan sıkıldım, transferim için kolaylık sağlayın" ricasında bulundu.
İtalyan yöneticilerin bu konuyu düşünmek için süre istediği ve bu hafta içinde kararını bildireceği kaydedildi.
Benetia da Beşiktaşlı yöneticileri arayarak, "Juventus'un cevabını bekliyorum. Bana en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar süre verin" dedi.