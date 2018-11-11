Jürgen Klopp ile Şenol Güneşten Karius zirvesi - Galeri - Fotomaç
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Jürgen Klopp ile Şenol Güneş'ten Karius zirvesi

    Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Karius'u İngiliz ekibinin hocası Klopp adım adım izliyor. Alman teknik adam, Şenol Güneş'i arayarak eski öğrencisinin son durumunu sordu. Güneş'in, "Bazı maçlarda kopukluk yaşıyor ama genel olarak iyi" dediği öğrenildi.
    11 Kasım 2018 Pazar, 00:35:56 Güncelleme: 00:36:05
    Jürgen Klopp ile Şenol Güneşten Karius zirvesi

    Karius'a yakın takip... İngiliz kulübünün teknik direktörü Jürgen Klopp Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleciyi adım adım izliyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Jürgen Klopp ile Şenol Güneşten Karius zirvesi

    Takımdaki tüm kiralık futbolcularla ilgili bizzat bilgi alan Klopp, Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'i arayarak Alman kalecinin durumunu sorduğu öne sürüldü.

    Jürgen Klopp ile Şenol Güneşten Karius zirvesi

    Genel olarak performansı iyi

    Güneş'in Klopp için, "Kendisini istekli ve uyumlu buluyorum. Ancak bazen konsantrasyon sorunu var. İdmanlarda ve maçlarda kopukluklar yaşıyor. Genel performansından memnunum" dediği belirlendi.

    Jürgen Klopp ile Şenol Güneşten Karius zirvesi

    Klopp teşekkür etti

    Klopp'un teşekkür ederek, "Sizden ricam beni Karius için bilgilendirmeye devam edin. Yeni bir gelişme yaşanırsa bilmek isterim" dediği öne sürüldü.

    (Takvim)

    Jürgen Klopp ile Şenol Güneşten Karius zirvesi
    Jürgen Klopp ile Şenol Güneşten Karius zirvesi
    Jürgen Klopp ile Şenol Güneşten Karius zirvesi
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