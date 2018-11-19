Jhon Cordoba adım adım Beşiktaşa

Köln Modeste ile anlaşında 25 yaşındaki forvet gözden çıkarıldı. 1.88'lik oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi, menajerlerden randevu aldı
19 Kasım 2018 Pazartesi, 00:59:55
Güncelleme: 07:49:18
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Siyah -beyazlılarda bir süre önce gündeme gelen Jhon Cordoba ismi gittikçe netlik kazanmaya başladı.
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Geçen sezon başında Mainz'dan 17 milyon euro'ya geldiği Köln'de beklenen patlamayı yapamayan 25 yaşındaki forvet, Alman ekibinde gözden çıkarılmıştı.
Cordoba'nın devre arasında Köln'den ayrılacağı da büyük ölçüde kesinleşti. Bundesliga 2 temsilcisi, geçtiğimiz gün eski futbolcusu Anthony Modeste ile anlaşma sağladı.
Bu durum da Beşiktaş'ı tekrar harekete geçirdi. Daha önce oyuncu için Köln'e kiralama şartlarını soran siyah-beyazlıların, yeni bir teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.
'SENİNLE PARLAR HOCAM'
1.88 boyundaki Kolombiyalı forvet için daha önce Şenol Güneş'le bir görüşme yapan başkan Fikret Orman'ın, "Şu anda formsuz ama, Almanya gibi bir ligde 17 milyon euro'ya transfer edilmiş bir oyuncu.
Seninle tekrar patlama yapabilir hocam" dediği bildirildi. Piyasa değeri 4 milyon euro civarında gösterilen Jhon Cordoba için menajerlik şirketi Promoesport'tan randevu aldığı ifade edilen Beşiktaşlı yöneticilerin, olumlu bir geri dönüş olması halinde Köln'le de resmi olarak masaya oturacağı gelen haberler arasında.