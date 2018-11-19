Jhon Cordoba adım adım Beşiktaşa

'SENİNLE PARLAR HOCAM'



1.88 boyundaki Kolombiyalı forvet için daha önce Şenol Güneş'le bir görüşme yapan başkan Fikret Orman'ın, "Şu anda formsuz ama, Almanya gibi bir ligde 17 milyon euro'ya transfer edilmiş bir oyuncu.



