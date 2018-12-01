Jelena Karleusa geri geliyor! - Galeri - Fotomaç
01 Aralık 2018, Cumartesi
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Jelena Karleusa geri geliyor!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Beşiktaş - Galatasaray maçını Vodafone Park'ta izleyeceklerini duyurdu.
1 Aralık 2018 Cumartesi, 15:13:48 Güncelleme: 15:17:17
Jelena Karleusa geri geliyor!

Twitter'dan açıklama yapan Jelena, ""Dusko ile birlikte Galatasaray maçı için Pazar günü Vodafone Park'a geliyoruz. İki gün sonra görüşürüz." yazdı.

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Jelena Karleusa geri geliyor!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Jelena Karleusa geri geliyor!

Jelena, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca da magazin basınında sıkça gündeme geldi.

Jelena Karleusa geri geliyor!

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan sert yorumlara çok kızan Sırp şarkıcı, terbiyesiz mesajların ardından çileden çıktı.

Jelena Karleusa geri geliyor!

Jelena Karleusa, tepkisini şu ifadeleri kullanarak gösterdi:

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