Jelena Karleusa geri geliyor! - Galeri - Fotomaç
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Jelena Karleusa geri geliyor!
Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Beşiktaş - Galatasaray maçını Vodafone Park'ta izleyeceklerini duyurdu.
1 Aralık 2018 Cumartesi, 15:13:48
Güncelleme: 15:17:17
Twitter'dan açıklama yapan Jelena, ""Dusko ile birlikte Galatasaray maçı için Pazar günü Vodafone Park'a geliyoruz. İki gün sonra görüşürüz." yazdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Jelena, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca da magazin basınında sıkça gündeme geldi.
Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan sert yorumlara çok kızan Sırp şarkıcı, terbiyesiz mesajların ardından çileden çıktı.
Jelena Karleusa, tepkisini şu ifadeleri kullanarak gösterdi: