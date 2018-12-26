Jahovic bombası! Transfer bedeli... - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Jahovic bombası! Transfer bedeli... 

Devre arası transfer dönemine günler kala takımlar ve futbolcular arasındaki görüşmeler de bir bir daha çok gün yüzüne çıkıyor... Son olarak Süper Lig devinin golcü oyuncu Adis Jahovic ile teması ortaya çıktı.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 11:35:55 Güncelleme: 12:09:20
Jahovic bombası! Transfer bedeli...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü listesindeki isimler için temaslar kurulmaya başlandı. İşte yeni golcü hamlesi ve transferine dair gelişmeler...

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Jahovic bombası! Transfer bedeli...

GÜNEŞ'İN GÖZDESİ JAHOVIC
Hücum hattına Şenol Güneş'in sistemi dahilinde bir golcü arayışı içersinde olan ve çalışmalarını da bu yönde sürdüren siyah-beyazlılar, Konyaspor'un golcü yıldızı Adis Jahovic'i gözüne kestirdi.

Jahovic bombası! Transfer bedeli...

TRANSFER BEDELİ...
Beşiktaş bu transfer için takımıyla sözleşmesi devam eden Makedon golcü için Konyaspor'a 1.6 milyon euro bonservis önerdi.

Jahovic bombası! Transfer bedeli...

KARAR AYKUT KOCAMAN'IN...
Jahovic'in de bu transfere sıcak baktığı öğrenilirken son kararı yeşil beyazlıların teknik direktörü Aykut Kocaman verecek.

Jahovic bombası! Transfer bedeli...

1,5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Göztepe formasıyla gösterdiği iyi performans neticesinde szöleşmesine iyileştirme isteyen Jahovic, kendisine daha iyi bir teklif veren Konyaspor'un yolunu tutmuştu ve 2.5 yıllık bir kontrat yapmıştı.

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