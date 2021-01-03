GaleriBeşiktaşİtalya'dan flaş transfer iddiası! Beşiktaş ve Karagümrük o ismin peşinde
İtalya'dan flaş transfer iddiası! Beşiktaş ve Karagümrük o ismin peşinde
Ara transfer döneminde Aboubakar ve Larin'e destek verecek bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, siyah-beyazlıların Serie A'da forma giyen 24 yaşındaki forvetle ilgilendiğini ancak transferde Fatih Karagümrük'le çekiştiğini yazdı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
03 Ocak 2021 Pazar 14:41, Güncelleme 03.01.2021 15:04
İtalya'dan flaş transfer iddiası! Beşiktaş ve Karagümrük o ismin peşinde