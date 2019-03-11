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İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi! Makam aracı ve tesbih
Beşiktaş'ta, kaleci Loris Karius'un kötü performansının ardından gözler Tolga Zengin'e çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor maçının ardından "Tolga kadroda olsaydı onu oynatırdım" dedi. Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in direkt olarak başkan Fikret Orman tarafından kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Nedeni ise bir hayli ilginç. İşte tecrübeli kaleciyi takımdan koparan o olay...
11 Mart 2019 Pazartesi 15:53
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Beşiktaş'ta Karius'un kötü performansının ardından Tolga Zengin'in kadro dışı kalma nedeni tekrar gündeme geldi.
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35 yaşındaki file bekçisi, Tolgay Arslan, Vagner Love ve Gökhan Töre ile birlikte kadro dışı bırakılarak Antalya'da yapılan devre arası kampına dahil edilmemişti.
Tolga Zengin o günden bu yana takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, olumlu rapor vermesine rağmen Tolga'nın yönetim kararıyla kadro dışı kalmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı.
"Tolga'ya üzüldüm. Sene sonunda mukavelesi bitecek. Ona yapılanı haksızlık olarak görüyorum. Karar değişir, değişmez bilmiyorum"