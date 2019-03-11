İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi! Makam aracı ve tesbih

Beşiktaş'ta, kaleci Loris Karius'un kötü performansının ardından gözler Tolga Zengin'e çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor maçının ardından "Tolga kadroda olsaydı onu oynatırdım" dedi. Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in direkt olarak başkan Fikret Orman tarafından kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Nedeni ise bir hayli ilginç. İşte tecrübeli kaleciyi takımdan koparan o olay...

11 Mart 2019 Pazartesi 15:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





