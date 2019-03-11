İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi! Makam aracı ve tesbih - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi! Makam aracı ve tesbih

İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi! Makam aracı ve tesbih

Beşiktaş'ta, kaleci Loris Karius'un kötü performansının ardından gözler Tolga Zengin'e çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor maçının ardından "Tolga kadroda olsaydı onu oynatırdım" dedi. Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in direkt olarak başkan Fikret Orman tarafından kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Nedeni ise bir hayli ilginç. İşte tecrübeli kaleciyi takımdan koparan o olay...
11 Mart 2019 Pazartesi 15:53
İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi! Makam aracı ve tesbih

Beşiktaş'ta Karius'un kötü performansının ardından Tolga Zengin'in kadro dışı kalma nedeni tekrar gündeme geldi.

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İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi! Makam aracı ve tesbih

35 yaşındaki file bekçisi, Tolgay Arslan, Vagner Love ve Gökhan Töre ile birlikte kadro dışı bırakılarak Antalya'da yapılan devre arası kampına dahil edilmemişti.

İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi! Makam aracı ve tesbih

Tolga Zengin o günden bu yana takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi! Makam aracı ve tesbih

Teknik direktör Şenol Güneş, olumlu rapor vermesine rağmen Tolga'nın yönetim kararıyla kadro dışı kalmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı.

İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma sebebi! Makam aracı ve tesbih

"Tolga'ya üzüldüm. Sene sonunda mukavelesi bitecek. Ona yapılanı haksızlık olarak görüyorum. Karar değişir, değişmez bilmiyorum"

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