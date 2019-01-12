İşte Şenol Güneşin Burak Yılmaz planı! Oyun taktiği...

Yeni sistemde elbette ki kilit oyuncular da olacak. Bunların içinde en önemlisi de orta sahada Burak ile paslaşmayı sağlayacak ve onu sürekli araya kaçıracak Ljajic, Dorukhan ve Oğuzhan üçlüsü olacak. 3 oyuncudan da pas oranında yüksek isabet isteyen Güneş'in, Burak'a yardımcı olarak belirlediği oyunucu ise Ryan Babel. Babel'den sol kanattan ikinci santrfor gibi sürekli ceza sahasına girmesini isteyen Şenol Güneş'in, Quaresma planı ise yine aynı.