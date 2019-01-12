İşte Şenol Güneşin Burak Yılmaz planı! Oyun taktiği...

İşte Şenol Güneş'in Burak Yılmaz planı! Oyun taktiği...
Yaklaşık 2 aydır takım idmanı yapmadığı için kondisyon olarak yetersiz gördüğü Burak'a özel program hazırlayan Güneş, golcü oyuncusunu İstanbul'daki çalışmalarda takıma dahil etmeyi planlıyor. Hazır durumda gelen Isimat Mirin'in ise takıma çok kısa sürede adapte olması ve Vida ile iyi bir uyum yakalayacağının sinyallerini vermesi yine olumlu bir gelişme olarak göze çarptı.
Sürekli olarak gruplar halinde pas ağırlıklı ve araya adam kaçırarak gol pozisyonu yakalama çalışması yaptıran Güneş'in bunu yaptırmaktaki amacı, tabii ki Burak Yılmaz merkezli bir oyun sistemini uygulatma isteği. Burak'ın genel oyun yapısının da bu şekilde olduğu düşünüldüğünde Antalya'daki çalışmaların Burak olmasa bile o varmış gibi yapılması, Güneş'in O'na olan güvenini gösteriyor.
Yeni sistemde elbette ki kilit oyuncular da olacak. Bunların içinde en önemlisi de orta sahada Burak ile paslaşmayı sağlayacak ve onu sürekli araya kaçıracak Ljajic, Dorukhan ve Oğuzhan üçlüsü olacak. 3 oyuncudan da pas oranında yüksek isabet isteyen Güneş'in, Burak'a yardımcı olarak belirlediği oyunucu ise Ryan Babel. Babel'den sol kanattan ikinci santrfor gibi sürekli ceza sahasına girmesini isteyen Şenol Güneş'in, Quaresma planı ise yine aynı.