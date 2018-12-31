İşte Şenol Güneşin bomba transfer listesi - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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İşte Şenol Güneş'in bomba transfer listesi

Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş'in bir süre önce yönetime verdiği listede Burak Yılmaz'ın yanı sıra üç de sürpriz isim yer aldı…

31 Aralık 2018 Pazartesi, 09:41:52 Güncelleme: 10:11:55
İşte Şenol Güneşin bomba transfer listesi

Şenol Güneş'in forvete istediği Burak Yılmaz'la prensipte anlaşan Beşiktaş yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için oyuncunun kulübüyle yaşadığı sorunları çözmesini bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Şenol Güneşin bomba transfer listesi

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SELÇUK İNAN HAMLESİ!
Tecrübeli çalıştırıcının, West Ham United'a gitme ihtimali yüksek olan Gary Medel'in yerine de Galatasaray'ın kaptanlığını yapan Selçuk İnan'ı düşündüğü öğrenildi.

İşte Şenol Güneşin bomba transfer listesi

Sarı-kırmızılı takımla 2019 yılına kadar sözleşmesi olan Selçuk'un yıllık ücreti 2 milyon 950 bin Euro. Ayrıca maç başına 25 bin Euro kazanıyor…

İşte Şenol Güneşin bomba transfer listesi

Selçuk İnan'ın Galatasaray'da istediği süreyi alamamasından dolayı rahatsız olduğu biliniyor.

İşte Şenol Güneşin bomba transfer listesi

ZEKİ YAVRU ÇIKIŞI!
Sabah'ın haberine göre; Şenol hocanın listesindeki diğer iki isim Zevki Yavru ve Mustafa Yumlu.

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