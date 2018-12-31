İşte Şenol Güneşin bomba transfer listesi - Galeri - Fotomaç
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İşte Şenol Güneş'in bomba transfer listesi
Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş'in bir süre önce yönetime verdiği listede Burak Yılmaz'ın yanı sıra üç de sürpriz isim yer aldı…
31 Aralık 2018 Pazartesi, 09:41:52
Güncelleme: 10:11:55
Şenol Güneş'in forvete istediği Burak Yılmaz'la prensipte anlaşan Beşiktaş yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için oyuncunun kulübüyle yaşadığı sorunları çözmesini bekliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ŞENOL GÜNEŞ'TEN SELÇUK İNAN HAMLESİ!
Tecrübeli çalıştırıcının, West Ham United'a gitme ihtimali yüksek olan Gary Medel'in yerine de Galatasaray'ın kaptanlığını yapan Selçuk İnan'ı düşündüğü öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takımla 2019 yılına kadar sözleşmesi olan Selçuk'un yıllık ücreti 2 milyon 950 bin Euro. Ayrıca maç başına 25 bin Euro kazanıyor…
Selçuk İnan'ın Galatasaray'da istediği süreyi alamamasından dolayı rahatsız olduğu biliniyor.
ZEKİ YAVRU ÇIKIŞI!
Sabah'ın haberine göre; Şenol hocanın listesindeki diğer iki isim Zevki Yavru ve Mustafa Yumlu.