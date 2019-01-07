İşte Romanın hedefindeki iki Türk! Monchi onları istiyor... - Galeri - Fotomaç
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İşte Roma'nın hedefindeki iki Türk! Monchi onları istiyor...
İtalyan basını Roma'nın transfer planını yazdı. Roma Teknik Direktörü Francesco'nun hedefi doğrultusunda Sportif Direktör Monchi, Süper Lig'den iki isme talip oldu.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 13:31:56
Güncelleme: 13:42:23
Roma Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yıldız isimlerine kanca attı.
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Bu sezon Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen Oğuzhan Özyakup için İtalya basınından büyük bir iddia geldi.
La Gazetta dello Sport, Roma'nın orta alana takviye konusunda iki isim üzerinde durduğu ve bu iki isimden birinin Oğuzhan Özyakup olduğu yazdı.
İtalyan temsilcisinin, kiralama formülüyle Beşiktaş ile görüşmeye hazırlandığı belirtilirken, orta alan için diğer bir isimin de Torino'da forma giyen Soualiho Meite olduğu belirtildi.
Ancak İtalyan basını 23 yaşındaki genç orta sahanın yüksek maliyeti nedeniyle transferinin zor olduğu Roma'nın Oğuzhan Özyakup isminde daha fazla yoğunlaştığını iddia etti.