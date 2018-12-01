İşte hem Beşiktaş hem de Galatasarayda top koşturan oyuncular! - Galeri - Fotomaç
01 Aralık 2018, Cumartesi
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İşte hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da top koşturan oyuncular!

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta Beşiktaş - Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak! İşte hem Beşiktaş - Galatasaray'da top koşturmuş oyuncular...
1 Aralık 2018 Cumartesi, 16:45:27 Güncelleme: 17:12:20
İşte hem Beşiktaş hem de Galatasarayda top koşturan oyuncular!

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta Beşiktaş - Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak! İşte hem Beşiktaş - Galatasaray'da top koşturmuş oyuncular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte hem Beşiktaş hem de Galatasarayda top koşturan oyuncular!

Berkant Göktan | Galatasaray (2001-2004), Beşiktaş (2004-2006)

İşte hem Beşiktaş hem de Galatasarayda top koşturan oyuncular!

Sergen Yalçın | Beşiktaş (1991-1997, 2002-2006), Galatasaray (2000-2002)

İşte hem Beşiktaş hem de Galatasarayda top koşturan oyuncular!

Adrian İlie | Galatasaray (1996-1997), Beşiktaş (2004)

İşte hem Beşiktaş hem de Galatasarayda top koşturan oyuncular!

Dany Nounkeu | Galatasaray (2012-2014), Beşiktaş (2014-2015)

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