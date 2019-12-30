İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı! Hollanda'ya çıkarma - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
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İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı! Hollanda'ya çıkarma

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenerek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Sezonun ilk yarısının son maçında alınan bu galibiyet camianın devre arasına moralli girmesini sağladı. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson oynadığı futbolla göz kamaştırırken, 3 asist 1 gol yaparak maça damgasını vurmuştu. Siyah-beyazlılarda gözler ara transfer dönemine çevrilirken, Kartal yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
30 Aralık 2019 Pazartesi 07:40 Güncelleme: 30.12.2019 07:42
İşte Beşiktaş'ın yeni Atibası! Hollanda'ya çıkarma

Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. İlk yarıyı kayıpsız geçen Kartal'da gözler artık tamamen transfer dönemine çevrilmiş durumda.

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İşte Beşiktaş'ın yeni Atibası! Hollanda'ya çıkarma

Transferde Abdullah Avcı'nın raporuna göre ilerleyen siyah-beyazlıların listesinde birçok yıldız bulunurken bir süredir hummalı bir çalışma vardı.

İşte Beşiktaş'ın yeni Atibası! Hollanda'ya çıkarma

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen Beşiktaş, takımdaki eksik bölgeleri belirlerken transferde düğmeye bastı.

İşte Beşiktaş'ın yeni Atibası! Hollanda'ya çıkarma

Gençlerbirliği maçına Atiba Hutchinson damga vururken 3 asist 1 gol katkısı veren yıldız futbolcu parmak ısırtmıştı.

İşte Beşiktaş'ın yeni Atibası! Hollanda'ya çıkarma

Beşiktaş taraftarı Atiba'nın bu performansından oldukça memnun kalırken, tecrübeli futbolcunun yaşının 36 olması ilerleyen yıllar için bir soru işareti oluşturmuştu.

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