İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı! Hollanda'ya çıkarma
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenerek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Sezonun ilk yarısının son maçında alınan bu galibiyet camianın devre arasına moralli girmesini sağladı. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson oynadığı futbolla göz kamaştırırken, 3 asist 1 gol yaparak maça damgasını vurmuştu. Siyah-beyazlılarda gözler ara transfer dönemine çevrilirken, Kartal yeni Atiba'sını Hollanda'da buldu. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
30 Aralık 2019 Pazartesi 07:40
Güncelleme: 30.12.2019 07:42
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Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. İlk yarıyı kayıpsız geçen Kartal'da gözler artık tamamen transfer dönemine çevrilmiş durumda.
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Transferde Abdullah Avcı'nın raporuna göre ilerleyen siyah-beyazlıların listesinde birçok yıldız bulunurken bir süredir hummalı bir çalışma vardı.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen Beşiktaş, takımdaki eksik bölgeleri belirlerken transferde düğmeye bastı.
Gençlerbirliği maçına AtibaHutchinson damga vururken 3 asist 1 gol katkısı veren yıldız futbolcu parmak ısırtmıştı.
Beşiktaş taraftarı Atiba'nın bu performansından oldukça memnun kalırken, tecrübeli futbolcunun yaşının 36 olması ilerleyen yıllar için bir soru işareti oluşturmuştu.