İşte Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri - Galeri - Fotomaç
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İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
6 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:06:26
Güncelleme: 11:08:05
İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın Play- Off turu kura çekimi bugün gerçekleşiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya'nın LASK Linz'le eşleşen Kara Kartal turu geçmesi halinde eşleşeceği muhtemel rakipler şöyle:
İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
FK Mariupol (Ukrayna) - Bordeaux (Fransa)
İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan)
İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Sigma Olomouc (Çekya) - Kairat (Kazakistan)
İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Sarpsborg (Norveç) - Rijeka (Hırvatistan)
Beşiktaş, LASK Linz'i elemesi durumunda yukarıdaki eşleşmelerden çıkacak olan takımlardan biriyle karşılaşacak.?