İşte Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri - Galeri - Fotomaç
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    İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    6 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:06:26 Güncelleme: 11:08:05
    İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    • 6
    İşte Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın Play- Off turu kura çekimi bugün gerçekleşiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    • 6
    İşte Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri

    3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya'nın LASK Linz'le eşleşen Kara Kartal turu geçmesi halinde eşleşeceği muhtemel rakipler şöyle:

    İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    • 6
    İşte Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri

    FK Mariupol (Ukrayna) - Bordeaux (Fransa)

    İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    İşte Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri

    Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan)

    İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    • 6
    İşte Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri

    Sigma Olomouc (Çekya) - Kairat (Kazakistan)

    İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
    • 6
    • 6
    İşte Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri

    Sarpsborg (Norveç) - Rijeka (Hırvatistan)

    Beşiktaş, LASK Linz'i elemesi durumunda yukarıdaki eşleşmelerden çıkacak olan takımlardan biriyle karşılaşacak.?

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