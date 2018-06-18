İşte Beşiktaş'ın peşinde olduğu Fernandes (18 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)



Beşiktaş'a İngiltere'den sevindirici haber geldi. Stoke City'nin İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri'ye talip olan Kartal, bir süre önce bu oyuncu için yürüttüğü ancak çeşitli sebeplerden askıya almak zorunda kaldığı görüşmelere yeniden başladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun menajeriyle temas kuran Siyah-Beyazlılar, Stoke City'den ayrılmak isteyen Shaqiri için şartlarını zorlama kararı aldı.

İsviçre Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda ter döken yıldız futbolcu, 2015 yazında İnter'den 17 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'ye transfer olmuştu. İngiliz kulübü bu sezon Premier Lig'e veda edince başta Shaqiri olmak bazı yıldızları elden çıkarma kararı aldı. Yıllık 8 milyon euro gibi yüksek bir maaşı olan İsviçreli için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünen İngiliz kulübünün Beşiktaş'la masaya oturmaya hazır olduğu ifade edildi. (Güneş - 18 Haziran 2018)