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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    İşte Beşiktaş'ın peşinde olduğu Fernandes (18 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

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    İşte Beşiktaş'ın peşinde olduğu Fernandes (18 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)


    Beşiktaş'a İngiltere'den sevindirici haber geldi. Stoke City'nin İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri'ye talip olan Kartal, bir süre önce bu oyuncu için yürüttüğü ancak çeşitli sebeplerden askıya almak zorunda kaldığı görüşmelere yeniden başladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun menajeriyle temas kuran Siyah-Beyazlılar, Stoke City'den ayrılmak isteyen Shaqiri için şartlarını zorlama kararı aldı.

    İsviçre Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda ter döken yıldız futbolcu, 2015 yazında İnter'den 17 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'ye transfer olmuştu. İngiliz kulübü bu sezon Premier Lig'e veda edince başta Shaqiri olmak bazı yıldızları elden çıkarma kararı aldı. Yıllık 8 milyon euro gibi yüksek bir maaşı olan İsviçreli için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünen İngiliz kulübünün Beşiktaş'la masaya oturmaya hazır olduğu ifade edildi. (Güneş - 18 Haziran 2018)
    İşte Beşiktaş'ın peşinde olduğu Fernandes (13 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    İşte Beşiktaş'ın peşinde olduğu Fernandes (13 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    Transfer çalışmalarına devam eden ve maliyeti düşük ya da bonservisi elinde olan oyuncularla ilgilenen Beşiktaş'ın radarına sürpriz bir isim girdi... Son dönemde her ne kadar eski oyuncusu Manuel Fernandes ile adı anılsa da Siyah-Beyazlılar'ın aslında Junior Fernandes'in peşinde olduğu ortaya çıktı. Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve geçtiğimiz sezon güçlü fiziği ile dikkat çeken Şilli oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği öğrenildi. Güneş'in "Hücumun her bölgesinde rahat oynayabilir. Sürati ve güçlü olması da önemli. Takımımda görmek isterim. Bize katkı sağlar" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.

    10 GOLÜ 6 DA ASİSTİ VAR
    Tecrübeli teknik adamın olumlu raporunun ardından başkan Fikret Orman'ın bizzat devreye girip iyi ilişkiler içinde olduğu Alanya Yönetimi ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Junior Fernandes'in bonservisi için 1,5 milyon Euro gibi bir rakam belirleyen Orman'ın, bu paranın yanı sıra Mustafa Pektemek ya da başka bir oyuncuyu takasta önerecek. Alanya'nın 'Evet' demesi halinde ise hiç vakit kaybetmeden imzalar atılacak. Hücum hattında; sol kanat, sağ kanat ve forvette de oynayabilen 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 10 gol atıp, 6 da asist yaptı. (Habertürk / 13 Haziran)
    İşte Beşiktaş'ın peşinde olduğu Fernandes (13 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    İşte Beşiktaş'ın peşinde olduğu Fernandes (13 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    Beşiktaş Gignac, Sturridge ve Benteke'nin peşinde

    Beşiktaş geçen sezon ikinci devrede yaşadığı golcü krizinin tekrarlanmaması için işi sıkı tutma kararı aldı. Öncelikle Trabzonsporlu Burak Yılmaz ile ilgilenen Siyah-Beyazlılar, ilk etapta hedefe ulaşamayınca, dış pazara yöneldi. Birkaç isim için araştırmalar yapan Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında yer alan isim ise Liverpoollu Daniel Sturridge oldu.

    SATIŞA ÇIKARTILDI
    Geçen sezonu West Bromich'te kiralık olarak geçiren İngiliz futbolcuyu, yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen Liverpool'un 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine koyduğu öğrenildi. Beşiktaş, golcü oyuncunun menajeri ile görüşürken, ilk planda olumlu yanıt aldığı belirtildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Sturridge için Beşiktaş en fazla 5 milyon euro düşünüyor.

    KİRALANACAK
    Liverpool bu rakamı az bulursa alternatif isimlere yönelecek olan Kartal'ın listesinde Tigres ile yollarını ayıran Andre-Pierre Gignac ile Crystal Palace'ta bekleneni veremeyen Christian Benteke'nin de bulunduğu ifade edildi. Bu iki isim arasında Benteke'nin bir adım önde olduğu ve Beşiktaş'ı kiralık formülünü devreye sokacağı kaydedildi. (Star / 12 Haziran)
    İşte Beşiktaş'ın peşinde olduğu Fernandes (13 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    İşte Beşiktaş'ın peşinde olduğu Fernandes (13 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    Son dönemde adı Real Madrid teknik direktörlüğü için geçen Guti için İspanyol basınından Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.

    Beşiktaş'ın iki seneye yayılan Guti planı

    Diario Sport'un haberine göre Guti, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın. 2018-19 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenmesi beklenen eski Beşiktaşlı'nın 2019-20 sezonuyla birlikte teknik direktörlüğe gelmesinin planlandığı kaydedildi.

    Guti'nin Beşiktaş'ı tercih etmesinde iki faktörün etkili olabileceğini yazan gazete, bunlardan ilkinin yıldız oyuncuya futbolculuk kariyerinde gösterilen sevgi, ikincisinin de Beşiktaş'ın Türkiye'deki en iyi kulüplerden biri olması olduğunu belirtti.

    Real Madrid U19 takımını çalıştıran Guti'nin adı son dönemde Real Madrid teknik direktörlüğü için geçiyordu.

    Öyle ki Murcia Başkanı Victor Galvez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Guti ile konuştum. Murcia'ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Ancak o Real Madrid'in teknik direktörü olacak" demişti.

    2010-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 41 yaşındaki isim sonrasında futbolu bırakmıştı. (Ajansspor -9 Haziran)

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