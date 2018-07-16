İşte Beşiktaş'ın Domagoj Vida kararı! Satılacak mı?
16 Temmuz 2018 Pazartesi, 23:05:50
Güncelleme: 23:06:11
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İşte Beşiktaş'ın Domagoj Vida kararı! Satılacak mı?
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Dünya Kupası'nın kazananı şüphesiz Beşiktaş oldu. Hırvatistan kupaya finalde veda etti ancak siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida performansıyla pek çok kulübü peşine takarken, yönetimin de yüzünü güldürdü.
İşte Beşiktaş'ın Domagoj Vida kararı! Satılacak mı?
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29 yaşındaki savunmacı, şampiyonluğu kaçırdıkları turnuvada en iyi 11'e girmeyi başardı.
İşte Beşiktaş'ın Domagoj Vida kararı! Satılacak mı?
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İngiltere'den Liverpool, West Ham, Everton, İspanya'dan Atletico Madrid ve Sevilla, Vida konusunda Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmak için haber bekliyor
İşte Beşiktaş'ın Domagoj Vida kararı! Satılacak mı?
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BEŞİKTAŞ'A GÖRE RAKAM 30!
Liverpool ve West Ham, Vida'yı renklerine katmak için 22 milyon Euro'yu (yaklaşık 127 milyon TL) gözden çıkarmış durumda.
İşte Beşiktaş'ın Domagoj Vida kararı! Satılacak mı?
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Everton 17 milyon Euro vermeye hazır. Dünya Kupası sırasında oyuncunun kafasının karışmaması için teklifleri Vida ile paylaşmayan yönetim, önce Hırvat yıldız ile görüşüp fikrini alacak ardından da Vida'yı isteyen kulüplerle masaya oturacak.