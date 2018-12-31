İşte Beşiktaşın Burak Yılmaz formülü!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devre hazırlıklarına 3 Ocak'ta Antalya'da start verecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor. Başkan Fikret Orman'ın açıkladığı gibi 4 oyuncu ile kesin olarak yollarını ayırıp santrfor, sağ bek ve stoper olmak üzere 3 yeni transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, en az iki transferi yeni yılın ilk haftası bitirip kampa yetiştirmek istiyor.