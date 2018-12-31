İşte Beşiktaşın Burak Yılmaz formülü!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devre hazırlıklarına 3 Ocak'ta Antalya'da start verecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor. Başkan Fikret Orman'ın açıkladığı gibi 4 oyuncu ile kesin olarak yollarını ayırıp santrfor, sağ bek ve stoper olmak üzere 3 yeni transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, en az iki transferi yeni yılın ilk haftası bitirip kampa yetiştirmek istiyor.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 17:30:16
Güncelleme: 17:36:23
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BURAK YILMAZ'DA ÜÇLÜ ÇÖZÜM ARAYIŞI
Teknik direktör Şenol Güneş'in iki sezondur ısrarla istediği Burak Yılmaz transferinde bu kez imza aşamasına kadar gelen siyah-beyazlılar, Trabzonspor Yönetimi ile son pürüzleri gidermeye çalışıyor.
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Transferde sorun ise, Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'dan alacaklarının Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında nasıl pay edileceği olarak belirtildi.
700 BİN EURO'DAN VAZGEÇTİ
Trabzonspor'dan alacağı olan 700 bin Euro'dan vazgeçen golcü oyuncunun, kalan paranın ise iki takım arasında konuşulmasını istediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ 600 BİN EURO'YA TRANSFERİ BİTİREBİLİR Kesin anlaşma bu şekilde sağlanırsa Trabzonspor, Burak'a borcu olan 1.9 milyon Euro'nun 1.3 milyon Euro'sundan kurtulacak ve Beşiktaş da Burak'a 600 bin Euro ödeyerek transferi gerçekleştirecek.
Beşiktaş ile pürüz yaşamayan ve diğer tüm şartlarda anlaşma sağlayan 33 yaşındaki golcünün transferinin Antalya kampına yetiştirilmesi planlanıyor.