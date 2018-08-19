İşte Beşiktaşın BB Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11i - Galeri - Fotomaç
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İşte Beşiktaş'ın BB Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i
19 Ağustos 2018 Pazar, 01:26:38
Güncelleme: 01:28:35
İşte Beşiktaş'ın BB Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 2.haftasında Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk oluyor.
İşte siyah-beyazlılarda maça başlaması beklenen muhtemel 11...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Beşiktaş'ın BB Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i
İşte Beşiktaş'ın BB Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i
İşte Beşiktaş'ın BB Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i
İşte Beşiktaş'ın BB Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i