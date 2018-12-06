İşte Beşiktaşın Alanya 11i!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Sergen Yalçın'lı Alanyaspor deplasmanına çıkıyor.
6 Aralık 2018 Perşembe, 23:54:45
Güncelleme: 07:53:12
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Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.
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Süper Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan, ayrıca Avrupa Ligi'nde de Sarpsborg'u deplasmanda devirerek guruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde eden siyah-beyazlılar, Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi sürdürmeye çalışacak.
Beşiktaş, bugünkü karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezon ilk kez ligde üst üste üç galibiyet almış olacak.
Kartal, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
ZORLU PERİYOT BAŞLIYOR Üst üste üç resmi maçının kazanarak düzlüğe çıkan ve büyük moral kazanan siyah-beyazlılar, devre arasına kadar geçecek süreçte zorlu bir seriye başlıyor.