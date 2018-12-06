İşte Beşiktaşın Alanya 11i! - Galeri - Fotomaç
07 Aralık 2018, Cuma
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İşte Beşiktaş'ın Alanya 11'i!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Sergen Yalçın'lı Alanyaspor deplasmanına çıkıyor.
6 Aralık 2018 Perşembe, 23:54:45 Güncelleme: 07:53:12
İşte Beşiktaşın Alanya 11i!

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.

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İşte Beşiktaşın Alanya 11i!

Süper Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan, ayrıca Avrupa Ligi'nde de Sarpsborg'u deplasmanda devirerek guruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde eden siyah-beyazlılar, Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi sürdürmeye çalışacak.

İşte Beşiktaşın Alanya 11i!

Beşiktaş, bugünkü karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezon ilk kez ligde üst üste üç galibiyet almış olacak.

İşte Beşiktaşın Alanya 11i!

Kartal, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İşte Beşiktaşın Alanya 11i!

ZORLU PERİYOT BAŞLIYOR
Üst üste üç resmi maçının kazanarak düzlüğe çıkan ve büyük moral kazanan siyah-beyazlılar, devre arasına kadar geçecek süreçte zorlu bir seriye başlıyor.

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