İşte Beşiktaşın 3 büyük problemi

Ancak bu sezonki en belirgin üç hastalığından biri olan maçların ilk yarısını kötü oynama huyunun Konya'da da kendini göstermesi eleştirilerin odak noktası oldu. Bu sezon lig maçlarının sadece 3'ünün ilk yarısını önde kapatan Beşiktaş, Akhisarspor ve Kayserispor karşısında kazanırken, Fenerbahçe ile de berabere kaldı.