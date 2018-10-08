İşte Beşiktaşın 3 büyük problemi

Süper Lig'in 8'inci haftasında Atiker Konyaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Beşiktaş, milli maç arasına 15 puanla 3'üncü sırada girdi.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 13:29:07
Güncelleme: 13:32:04
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İşte Beşiktaş'ın 3 büyük problemi
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1-MAÇLARIN İLK YARILARINI KAYIP OYNUYOR
28'inci dakikada Vida'nın kırmız kart görmesinden sonra iki devreye eklenen uzatmalarla birlikte 75 dakika 10 kişi oynayan siyah beyazlıların 2'nci devrede maçı çevirmek için verdiği mücadele alkış aldı.
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İşte Beşiktaş'ın 3 büyük problemi
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Ancak bu sezonki en belirgin üç hastalığından biri olan maçların ilk yarısını kötü oynama huyunun Konya'da da kendini göstermesi eleştirilerin odak noktası oldu. Bu sezon lig maçlarının sadece 3'ünün ilk yarısını önde kapatan Beşiktaş, Akhisarspor ve Kayserispor karşısında kazanırken, Fenerbahçe ile de berabere kaldı.
İşte Beşiktaş'ın 3 büyük problemi
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İlk yarıları golsüz geçtiği iki maçtan Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanan siyah beyazlılar, Bursaspor ile berabere kaldı. Beşiktaş ilk devresini yenik kapadığı maçlardan Antalyaspor'a kendi sahasında mağlup olurken, Atiker Konyaspor ile berabere kaldı ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçını 1-0'lık mağlubiyetten 3-1'e çevirerek kazandı.
İşte Beşiktaş'ın 3 büyük problemi
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Bu maçlarda Beşiktaş için en önemli sıkıntı ise ilk yarılarda oynanan oyunun yetersizliğiydi. Sürekli uzun top ve kanattan oynama stratejisinin yanı sıra futbolcuların ilk yarılardaki performansı da genelde eleştiri konusu oldu.
İşte Beşiktaş'ın 3 büyük problemi
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2-KALEYİ KAPATAMIYOR HER MAÇ GOL YİYOR
Beşiktaş'ın bu sezon göze çarpan bir diğer olumsuz yönü de kalesini kapatamaması ve neredeyse her maçta gol yemesi oldu.