İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının sineması - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının sineması

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Malatya ekibi Bifouma ve Jahovic'in golleriyle yendi. İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının sineması...
16 Aralık 2019 Pazartesi 07:35 Güncelleme: 16.12.2019 07:35
İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının sineması

Süper Lig'in 15. Haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

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İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının sineması

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı.

İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının sineması

Bu skorla birlikte siyah-beyazlı ekibin 6 maç üst üste kazanma serisi sona erdi.

İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının sineması

İŞTE BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇININ SİNEMASI

İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının sineması

5' Jahovic'in pasına hareketlenen Donald'ın sert şutunda araya giren Ljajic, mutlak bir gole engel oldu.

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