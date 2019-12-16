Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Malatya ekibi Bifouma ve Jahovic'in golleriyle yendi. İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının sineması...
16 Aralık 2019 Pazartesi 07:35
Güncelleme: 16.12.2019 07:35
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Süper Lig'in 15. Haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
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Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı.
Bu skorla birlikte siyah-beyazlı ekibin 6 maç üst üste kazanma serisi sona erdi.
İŞTE BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇININ SİNEMASI
5' Jahovic'in pasına hareketlenen Donald'ın sert şutunda araya giren Ljajic, mutlak bir gole engel oldu.