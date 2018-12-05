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İşte Babel'in bonservis bedeli

Başkan Fikret Orman'ın gözden çıkardığı Hollandalı için siyah-beyazlılar Ocak ayı transfer bedelini belirledi.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 22:38:19 Güncelleme: 07:55:15
İşte Babelin bonservis bedeli

Beşiktaş'ta Ryan Babel ile yollar ayrılıyor.

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İşte Babelin bonservis bedeli

Babel bir taraftar ile girdiği polemik ve ardında yaptığı çirkin paylaşımın ardından özür dilemesine rağmen; Beşiktaş yönetimi Hollandalı oyuncuya sözleşmesini uzatması konusunda taviz vermeme kararı aldı.

İşte Babelin bonservis bedeli

Hali hazırda 2.1 milyon euro ve puan başına 4 bin euro kazanan Hollandalı oyuncu 3 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro istiyor.

İşte Babelin bonservis bedeli

Siyah-beyazlı yönetim ise 2+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro'dan yukarı çıkmıyor.

İşte Babelin bonservis bedeli

Her fırsatta "Genç oyuncu transfer edeceğiz" diyen Fikret Orman'ın 15 gün sonra 32 yaşına girecek olan Babel'e istediği rakamları vermeye niyeti yok.

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