İşte Babelin bonservis bedeli

Başkan Fikret Orman'ın gözden çıkardığı Hollandalı için siyah-beyazlılar Ocak ayı transfer bedelini belirledi.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 22:38:19
Güncelleme: 07:55:15
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Beşiktaş'ta Ryan Babel ile yollar ayrılıyor.
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Babel bir taraftar ile girdiği polemik ve ardında yaptığı çirkin paylaşımın ardından özür dilemesine rağmen; Beşiktaş yönetimi Hollandalı oyuncuya sözleşmesini uzatması konusunda taviz vermeme kararı aldı.
Hali hazırda 2.1 milyon euro ve puan başına 4 bin euro kazanan Hollandalı oyuncu 3 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro istiyor.
Siyah-beyazlı yönetim ise 2+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro'dan yukarı çıkmıyor.
Her fırsatta "Genç oyuncu transfer edeceğiz" diyen Fikret Orman'ın 15 gün sonra 32 yaşına girecek olan Babel'e istediği rakamları vermeye niyeti yok.