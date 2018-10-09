İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor? - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?

    Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Everton'a 22,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun hakkında Ada basınından flaş bir iddia geldi.
    9 Ekim 2018 Salı, 15:00:32 Güncelleme: 15:01:22
    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?
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    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?

    Talksport'un haberine göre, Everton'da aradığını tam olarak bulamayan ve bu sezon 1 gol atabilen Cenk Tosun'un İngiltere serüveninin kısa sürebileceği ve devre arasında Beşiktaş'a dönebileceği iddia edildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?
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    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?

    Cenk Tosun'un dönüş hazırlığı içinde olduğu iddia edilen haberde bu sezon 1 gol atan Cenk Tosun'un Everton tarafından da ilerisi için düşünülmediği iddia edildi.

    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?
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    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?

    İngiltere'ye uyum sağlama konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayan başarılı oyuncuyla ilgili önümüzdeki aylar belirleyici olacak.

    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?
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    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?

    Everton formasıyla 24 maça çıkan milli futbolcu, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?
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    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?

    Bu sezon Everton formasıyla ligde 1 gol atıp 2 asist yapan Cenk Tosun toplamda 474 dakika görev aldı.

    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?
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    • 7
    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?
    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?
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    • 7
    İngiliz basınından flaş iddia! Cenk Tosun geri mi dönüyor?
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