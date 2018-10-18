İngiliz basınından Cenk Tosun kampanyası! - Galeri - Fotomaç
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İngiliz basınından Cenk Tosun kampanyası!
Everton medyası, Cenk'in kalması için kampanya başlattı. Bedelsiz Beşiktaş'a verilmesi için "Delilik" denildi.
18 Ekim 2018 Perşembe, 09:51:24
Güncelleme: 10:07:28
İsmi Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Cenk Tosun, bir anda Everton'un en kıymetli oyuncusu oldu.
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Daha önce golcü oyuncuya yönelik yoğun eleştirilerde bulunan Everton'a yakın haber siteleri, şimdi onun geri verilmesinin delilik olacağını savunuyor.
İngiltere'nin footballtransfertavern.com sitesinde Caleb Sage imzalı makalede şu görüşlere yer verildi;
"Cenk Tosun, Everton'da kalitesini büyük ölçüde ortaya koyan bir mücadele verdi."
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Cenk Tosun'un ücretsiz olarak geri gitmesi bir fıkra olmalı.