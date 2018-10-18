İngiliz basınından Cenk Tosun kampanyası! - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    İngiliz basınından Cenk Tosun kampanyası!

    Everton medyası, Cenk'in kalması için kampanya başlattı. Bedelsiz Beşiktaş'a verilmesi için "Delilik" denildi.
    18 Ekim 2018 Perşembe, 09:51:24 Güncelleme: 10:07:28
    İngiliz basınından Cenk Tosun kampanyası!

    İsmi Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Cenk Tosun, bir anda Everton'un en kıymetli oyuncusu oldu.

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    İngiliz basınından Cenk Tosun kampanyası!

    Daha önce golcü oyuncuya yönelik yoğun eleştirilerde bulunan Everton'a yakın haber siteleri, şimdi onun geri verilmesinin delilik olacağını savunuyor.

    İngiliz basınından Cenk Tosun kampanyası!

    İngiltere'nin footballtransfertavern.com sitesinde Caleb Sage imzalı makalede şu görüşlere yer verildi;

    İngiliz basınından Cenk Tosun kampanyası!

    "Cenk Tosun, Everton'da kalitesini büyük ölçüde ortaya koyan bir mücadele verdi."

    İngiliz basınından Cenk Tosun kampanyası!

    KABUL EDİLEMEZ

    Cenk Tosun'un ücretsiz olarak geri gitmesi bir fıkra olmalı.

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