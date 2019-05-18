İlk 11'de sürpriz! Trabzonspor - Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya... Bordo mavililer devirip bu sezonki büyük maç istatistiğini devam ettirmek için sahada olacak. Kara Kartal ise güçlü rakibini evinde mağlup ederek, yarın oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçından çıkacak sonuca göre rotasını yeniden belirleyecek. Maç öncesi resmi olarak ilk 11 açıklaması geldi.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 17:47 Güncelleme: 18.05.2019 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





