İlk 11'de sürpriz! Trabzonspor - Beşiktaş... - Fotomaç
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İlk 11'de sürpriz! Trabzonspor - Beşiktaş...

İlk 11'de sürpriz! Trabzonspor - Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya... Bordo mavililer devirip bu sezonki büyük maç istatistiğini devam ettirmek için sahada olacak. Kara Kartal ise güçlü rakibini evinde mağlup ederek, yarın oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçından çıkacak sonuca göre rotasını yeniden belirleyecek. Maç öncesi resmi olarak ilk 11 açıklaması geldi.
18 Mayıs 2019 Cumartesi 17:47 Güncelleme: 18.05.2019 17:55
İlk 11'de sürpriz! Trabzonspor - Beşiktaş...

İşte Trabzonspor'un ilk 11'i:

GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk 11'de sürpriz! Trabzonspor - Beşiktaş...

Uğurcan

İlk 11'de sürpriz! Trabzonspor - Beşiktaş...

Joao Pereira

İlk 11'de sürpriz! Trabzonspor - Beşiktaş...

Hüseyin

İlk 11'de sürpriz! Trabzonspor - Beşiktaş...

Hosseini

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN