İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş! İşte transfer listesi

Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş, devre arasında gerekli takviyeleri yapmak için harekete geçti. Şenol Güneş'in belirlediği mevkilere, Dorukhan ve Güven gibi genç, başarıya aç isimler transfer edilecek. Forvet için düşünülen isim ise Burak Yılmaz.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 13:58:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





