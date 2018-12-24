İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş! İşte transfer listesi
Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş, devre arasında gerekli takviyeleri yapmak için harekete geçti. Şenol Güneş'in belirlediği mevkilere, Dorukhan ve Güven gibi genç, başarıya aç isimler transfer edilecek. Forvet için düşünülen isim ise Burak Yılmaz.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 13:58:49
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Sezonun ilk yarısını liderin 9 puan gerisinde kapatan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yaparak zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen siyah-beyazlılar, transferde ise farklı bir rota çizecek.
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Feyenoord'un U21 takımında forma giyen Orkun Kökçü için girişimlere başlayan siyah-beyazlılarda sezon başında alınan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın gösterdiği performanslar sonrası transfer politikası değişti.
Ayrıca sezon başında Adana Demirspor'a kiralık olarak verdiği Orkan Çınar'ın da geri çağrılması planlanıyor.
Sağ bek pozisyonuna Gökhan Gönül'ü yedeklemek için bir hamle yapmayı planlayan siyah-beyazlıların gündemine Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz'un da girdiği iddia ediliyor.
ÖNCELİK SAĞ BEK VE FORVETTE
Sezon başından bu yana sağ bek ve forvet transferi isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu isteklerine öncelik veren yönetim, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte imzaları attırmak istiyor.