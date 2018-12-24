İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş! İşte transfer listesi - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş! İşte transfer listesi

Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş, devre arasında gerekli takviyeleri yapmak için harekete geçti. Şenol Güneş'in belirlediği mevkilere, Dorukhan ve Güven gibi genç, başarıya aç isimler transfer edilecek. Forvet için düşünülen isim ise Burak Yılmaz.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 13:58:49
İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş! İşte transfer listesi

Sezonun ilk yarısını liderin 9 puan gerisinde kapatan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yaparak zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen siyah-beyazlılar, transferde ise farklı bir rota çizecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş! İşte transfer listesi

Feyenoord'un U21 takımında forma giyen Orkun Kökçü için girişimlere başlayan siyah-beyazlılarda sezon başında alınan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın gösterdiği performanslar sonrası transfer politikası değişti.

İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş! İşte transfer listesi

Ayrıca sezon başında Adana Demirspor'a kiralık olarak verdiği Orkan Çınar'ın da geri çağrılması planlanıyor.

İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş! İşte transfer listesi

Sağ bek pozisyonuna Gökhan Gönül'ü yedeklemek için bir hamle yapmayı planlayan siyah-beyazlıların gündemine Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz'un da girdiği iddia ediliyor.

İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş! İşte transfer listesi

ÖNCELİK SAĞ BEK VE FORVETTE

Sezon başından bu yana sağ bek ve forvet transferi isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu isteklerine öncelik veren yönetim, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte imzaları attırmak istiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN