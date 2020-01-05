Ara transfer döneminin gelmesiyle birlikte takımlar da önceden belirlediği isimler üzerinden operasyonlara başladı. Süper Lig ekipleri de kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Ligin ilk yarısında beklediğini bulamayan takımlardan biri olan Beşiktaş, finansal olarak kulüp bütçesini zorlamayacak futbolcuları kadrosuna katmak istiyor. Fransız basını, siyah-beyazlı takıma sürpriz bir ismi yazmıştı. Bu oyuncu ikinci Luiz Gustavo krizi çıkardı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)