Ara transfer döneminin gelmesiyle birlikte takımlar da önceden belirlediği isimler üzerinden operasyonlara başladı. Süper Lig ekipleri de kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Ligin ilk yarısında beklediğini bulamayan takımlardan biri olan Beşiktaş, finansal olarak kulüp bütçesini zorlamayacak futbolcuları kadrosuna katmak istiyor. Fransız basını, siyah-beyazlı takıma sürpriz bir ismi yazmıştı. Bu oyuncu ikinci Luiz Gustavo krizi çıkardı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
5 Ocak 2020 Pazar 10:24
Güncelleme: 05.01.2020 10:42
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Ocak ayı transfer dönemi 4 Ocak itibarıyla resmen başladı. Finansal olarak kendilerini zorlamak istemeyen kulüpler de sezon içerisinde oluşturdukları oyuncu listeleri üzerinden çalışmalarını sürdürüyor...
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İlk yarıda umduğunu bulamayan Süper Lig ekipleri de kadrolarına uygun isimleri katmak için yoğun mesai harcarken, bu takımlardan Beşiktaş'ın adı sürpriz bir yıldızla anılmıştı.
Fransız basını, oyuncu için Beşiktaş iddialarını yinelerken ortaya ikinci "LuizGustavo" krizi çıktı. İşte o detay...
Bilindiği gibi Fransızlar daha önce OlympiqueMarsilya forması giyen yıldız futbolcu Dimitri Payet'in, Beşiktaş'ın radarında olduğunu yazmıştı.
Sezon başında Fransız ekibinde düzenli şans bulamayan yıldız oyuncunun, devre arasında takımdan ayrılabileceği belirtilmiş, tecrübeli futbolcuyla en ciddi ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş'ın bulunduğu iddia edilmişti.