Hıncal Uluç Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Fikret Orman'ı çok sert ifadelerle eleştiren Uluç, Şenol Güneş'in kasım ayını göremeyeceğini söyledi.
11 Ağustos 2018 Cumartesi, 10:25:01
Güncelleme: 10:44:16
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Hıncal Uluç: "Şenol Güneş kasım ayını göremez!"
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Sefan olsun Fikret Orman!
Başlıktaki temenniye bakmayın.
Oluyor zaten.. Yazın başından beri Beşiktaş Başkanı'nın resimlerini Akdeniz, Ege koylarını dolaşan teknesinde keyif çatarken gördük, durmadan..
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hıncal Uluç: "Şenol Güneş kasım ayını göremez!"
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Yahu İstanbul'da da bu yıl üç kulvarda yarışmak için sezon açan bir kulübün var.. Az biraz da onunla meşgul olsana..
Lafla ve de daha çok Şenol Güneş'i, takımının hocasını kızdıran lafla değil, işle meşgul olsana..
Hıncal Uluç: "Şenol Güneş kasım ayını göremez!"
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Teknenin kaptanı sana "Lafla peynir gemisi yürümez" demedi mi?. Beşiktaş, peynir gemisi bile mi değil, senin keyfin için!.
Hıncal Uluç: "Şenol Güneş kasım ayını göremez!"
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Bak, Orman!.
Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda daha, bu Lask denen ufaklığa elenirse, bunun sorumlusu sensin..
O sahanın hali ne?. Sezon açılışında bu dünyanın (Kimseyle tartışmam) en güzel stadının hem de sahası tarla gibi olur mu?.
Hıncal Uluç: "Şenol Güneş kasım ayını göremez!"
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Bu devlet, dünyanın en güzel stadyum yerini sana hediye etti. Üzerindeki tesisi çağdaşlaştırman için elinden geleni yaptı. Sen o muhteşem yapının içindeki çime sahip olamadın..