Hıncal Uluç: "Bu nasıl Beşiktaş!."

Ve Beşiktaş o lokum gibi guruptan birinci olup çıkma yerine, elendi, iyi mi?.

Güneşi balçıkla sıvamayan Fikret ve Şenol Efendiler..

İkiniz de birbirinizden hoşlanmıyor ve güvenmiyorsunuz. Bu durum futbolculara da yansıyor tabii..

Ocakta transferden önce, Başkan/Hoca sorununu çözemezseniz, Beşiktaş'a yazık edersiniz!.