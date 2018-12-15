Hıncal Uluç: Bu nasıl Beşiktaş!. - Galeri - Fotomaç
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Hıncal Uluç: "Bu nasıl Beşiktaş!."

Usta yazar Hıncal Uluç, UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın son durumunu değerlendirdi.
15 Aralık 2018 Cumartesi, 10:42:02 Güncelleme: 10:44:33
Hıncal Uluç: Bu nasıl Beşiktaş!.

Kendi sahasında Malmö'ye 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la ilgili usta kalem Hıncal Uluç'tan çok konuşulacak bir iddia geldi. İşte Hıncal Uluç'un Sabah'taki bugünkü yazısı...

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Hıncal Uluç: Bu nasıl Beşiktaş!.

Perşembe gecesi, saat ona doğru Erol Kaynar'ı aradım..Fena halde Beşiktaşlıdır ve kulübün ileri gelenlerindendir..
"Yahu bunlar Şenol'u satıyorlar mı" dedim..

Hıncal Uluç: Bu nasıl Beşiktaş!.

Erol, Şenol'u hoca olarak hiç beğenmediğimi bilir.. Şaşırdı lafıma..
Ama olacak şey değil.. Gerçekten olacak şey değil, gördüklerim..

Hıncal Uluç: Bu nasıl Beşiktaş!.

Ben hayatımda bu kadar kötü oynayan Adriano, bu kadar kötü oynayan Vida, bu kadar kötü oynayan Medel görmedim, yahu.. Son anda sakatlanan Gökhan Gönül de olmayınca, sağ kanatta genç Dorukhan, yanındaki stoper nöbetçi yedek Necip. Az ortada ağırlaştırılmış Oğuzhan..

Hıncal Uluç: Bu nasıl Beşiktaş!.

Hangi kanadından çekinirsiniz, beraberlikle tura devam edecek Beşiktaş'ta..
Kapı gibi görünen sol kanat felç oldu. Adamlar üç net pozisyona girdiler soldan. Biri de gol!.
Aklınız alıyor mu şimdi o koridor sol savunmayı?.

Hıncal Uluç: Bu nasıl Beşiktaş!.

Ve Beşiktaş o lokum gibi guruptan birinci olup çıkma yerine, elendi, iyi mi?.
Güneşi balçıkla sıvamayan Fikret ve Şenol Efendiler..
İkiniz de birbirinizden hoşlanmıyor ve güvenmiyorsunuz. Bu durum futbolculara da yansıyor tabii..
Ocakta transferden önce, Başkan/Hoca sorununu çözemezseniz, Beşiktaş'a yazık edersiniz!.

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