Hıncal Uluç: Beşiktaşı bekleyen tehlike!

Yahu bunca Beşiktaş muhabiri, köşe yazarı var?. (Var mı?) Biri "Yahu okur merak eder"demez mi?. "Neden yuhalandı" yazmaz mı?.



"Bir sezon başı maçında, hem de mutlu oyun ve sonuçla sahadan ayrılan takım yuhalanır mı" diye fikrini kaleme almaz mı?.

Belhanda gibi on para etmez bir herifi övmek için tam sayfa ayıran Hürriyet mesela "Love niye yuhalanır" diye manşet atmaz mı?.

O Beşiktaş bu yıl üç kulvarda yarışa çıkacak. Geniş kadrosu ile üçünde de zafer beklentisi ile yarışa çıkacak hem de..

O zaman Dolmabahçe stadı, o seyirci, hem de "Çarşı" gibi ünlü bir taraftar gurubu ile rakiplere cehennem olmalı değil mi?.

Ama o stadda sezonun ilk maçında gördüğümüz, "Cehenneme düşenler" Beşiktaş forması giyen futbolcular..

