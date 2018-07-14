Harun Tekin için Beşiktaş iddiası!

"Harun için teklifler var"



Kaleci Harun Tekin için de bazı tekliflerin olduğunu ifade eden Aybaba, "Bazılarına teklif var. Oyuncuya bakacağız. Oyuncunun getirisine bakacağız. Yerine ne yapabiliriz ona bakacağız. Ona göre değişim yapacağız. Harun için de bazı teklifler var. Ne olur ne biter, bilinmez. Doğal olarak kulübün de ondan beklentileri var. Eğer onu karşılıyorsa, diğer kalecilerimiz de var. Hem Harun için hem de diğer kalecilerimiz için belki bir değişim olabilir" şeklinde konuştu.