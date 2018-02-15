Hamit Altıntop'tan Bayern Beşiktaş yorumu

Karşısında yıllardır üst düzey oynayan bir Bayern Münih var, seviyesini kendi karakteriyle belirleyen bir kulüp var. Beşiktaşlılar biraz daha mütevazı olursa, beklentilerini biraz daha düşürürlerse; deplasmanda atacakları bir golle, kendi evlerinde bir mucizeye imza atabilirler. Mucize kelimesinin doğru olduğunu düşünüyorum, Beşiktaş'ın Bayern Münih'i elemesi mucize olur."