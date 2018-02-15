Hamit Altıntop'tan Bayern Beşiktaş yorumu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Bayern Münih - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi. Hamit Altıntop ayrıca Fatih Terim'in gelişiyle birlikte Galatasaray'da yeni dönemi ve takımın son durumunu yorumladı. Goal'e konuşan Hamit Altıntop'un röportajından önemli kesitler şu şekilde:
Hamit Altıntop: "Beşiktaş göze hoş gelen bir futbol oynuyor, ofansif olarak üretebilen bir takıma sahip. Grubu lider olarak tamamlamak inanılmaz bir özgüven veriyor ancak bunun tehlikeli de olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ortamı kaldırabilmek, hazmedebilmek büyük bir yetenek istiyor. Tecrübesiz olduklarının altını çizmemiz gerekiyor.
Karşısında yıllardır üst düzey oynayan bir Bayern Münih var, seviyesini kendi karakteriyle belirleyen bir kulüp var. Beşiktaşlılar biraz daha mütevazı olursa, beklentilerini biraz daha düşürürlerse; deplasmanda atacakları bir golle, kendi evlerinde bir mucizeye imza atabilirler. Mucize kelimesinin doğru olduğunu düşünüyorum, Beşiktaş'ın Bayern Münih'i elemesi mucize olur."
"BEŞİKTAŞ'I OYUN OLARAK ARSENAL'E BENZETİYORUM"
Leipzig'in yaş ortalaması 22-23. Beşiktaş ilk devreyi üstün oynamıştı ancak Leipzig ortama uyum sağladıktan sonra oyunu dengelemişti. Bu yüzden Beşiktaş'ın mütevazi olması gerektiğini düşünüyorum. Grubu lider bitirerek çok önemli bir şey başardılar ama şanssız bir şekilde Bayern Münih'le eşleştiler.
Beşiktaş'ı oyun olarak Arsenal'e benzetiyorum. Pas oyunu oynuyorlar, rakip yarı sahaya yerleşiyorlar, rakip takımı baskı altına alıyorlar… Ama Arsenal geçen sene iki maçta 10 gol yedi, bunu da dikkate almak gerekiyor. Kesinlikle başarabilirler ama gün performansı da Beşiktaş açısından önemli olacak.
Hamit Altıntop: Aslında bu eski bir yapılanma. Fatih Terim'in kuralları belli, çizgisi belli, hedefleri belli. Galatasaray'la uyuşan birçok özelliğe sahip. Zorlu bir süreç, engeller günden güne artacaktır. Ben de sonucun ne olacağını merakla izliyorum. Lig kalitesi arttı ve rekabetin üst düzeyde olduğunu puan tablosu zaten gösteriyor. Umarım sezon sonunda herkes kazanır!
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