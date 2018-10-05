Gutiden kafaları karıştıran hareket!

"ARALIK AYINA KADAR ÖDEME YOK"

Olayın perde arkasında ise Beşiktaş yönetiminin teknik heyetin maaşlarını Aralık ayına kadar ödeyemeyeceklerini iletilmesi olduğu iddia edildi. Siyah beyazlı takımda yaşanan mali kriz nedeniyle yönetim teknik heyet ve futbolculara "Aralık ayına kadar ödeme yok, ona göre hesabınızı yapın" uyarısında bulunduğu iddia edildi.