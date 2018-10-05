Gutiden kafaları karıştıran hareket!

Sezon başında yardımcı antrenör olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Guti Hernandez, siyah beyazlı takımın sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bıraktı. Bu hareketler kafalarda soru işareti bırakırken, kısa bir süre sonra yeniden Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarını takip etmeye başladı.
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Guti'den kafaları karıştıran hareket!
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İlhan Mansız ile birlikte Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevine getirilen Guti Hernandes'ten kafaları karıştıran bir hamle geldi.
Guti'den kafaları karıştıran hareket!
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İlk olarak takımla birlikte İsveç'e gitmeyen Guti, bugün ise takımın resmi sosyal medya hesaplarını takip etmekten çıktı. Bu davranış akıllara 'Guti ile Beşiktaş arasında problem mi var?' sorularını getirdi.
Guti'den kafaları karıştıran hareket!
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İlk olarak takımla birlikte İsveç'e gitmeyen Guti, bugün ise takımın resmi sosyal medya hesaplarını takip etmekten çıktı. Bu davranış akıllara 'Guti ile Beşiktaş arasında problem mi var?' sorularını getirdi.
Guti'den kafaları karıştıran hareket!
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"ARALIK AYINA KADAR ÖDEME YOK"
Olayın perde arkasında ise Beşiktaş yönetiminin teknik heyetin maaşlarını Aralık ayına kadar ödeyemeyeceklerini iletilmesi olduğu iddia edildi. Siyah beyazlı takımda yaşanan mali kriz nedeniyle yönetim teknik heyet ve futbolculara "Aralık ayına kadar ödeme yok, ona göre hesabınızı yapın" uyarısında bulunduğu iddia edildi.