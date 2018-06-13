Guti operasyonu
Siyahbeyazlılar 'fırsat' transfer peşinde koşarken, 10 Ağustos'ta başlayacak ligin ilk 4 haftasında (transferin biteceği 1 Eylül'e kadar) transfer bekleyen bir teknik adam olmadığını söyleyen Şenol Güneş; Ağustos içinde gelen bir oyuncunun takıma hazır olmasının en iyi ihtimalle önümüzdeki Ekimayının başını bulduğunun altını çizdi.
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