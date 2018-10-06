Güneşin yeni forveti Konyada sahaya çıkıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk Beşiktaş'ta forvet krizi yaşanıyor. Larin, Love ve Babel'den forvet bölgesinde istediği verimi alamayan Teknik Direktör Şenol Güneş, sürpriz bir isme şans verecek.
6 Ekim 2018 Cumartesi, 17:59:37
Güncelleme: 18:03:05
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Güneş'in yeni forveti Konya'da sahaya çıkıyor!
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
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Güneş'in yeni forveti Konya'da sahaya çıkıyor!
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Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Güneş'in yeni forveti Konya'da sahaya çıkıyor!
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Geçen hafta evinde Kayserispor'u 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor'u da mağlup ederek Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.
Güneş'in yeni forveti Konya'da sahaya çıkıyor!
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Beşiktaş, ligde yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.
Güneş'in yeni forveti Konya'da sahaya çıkıyor!
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DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Beşiktaş, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet almakta zorlandı.