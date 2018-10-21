Güneşi sıkıntı bastı!

Sakatlar kervanına Adriano ve Ljajic'ten sonra Pepe de eklendi. Vida'nın cezalı oluşu sebebiyle tecrübeli teknik adam Medel-Roco ikilisine sarıldı
21 Ekim 2018 Pazar, 12:26:35
Güncelleme: 12:30:48
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Milli maç arası, tıpkı G.Saray gibi Beşiktaş'a da iyi gelmedi.
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Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Pepe ve Adriano'nun kadroda yer almaması camiada şok etkisi yarattı.
Bu 3'lünün yanı sıra cezalı olan Domagoj Vida da bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
RİSK ALMADI
Bu durum teknik direktör Şenol Güneş'in de planlarını altüst etti.
Savunma kurgusunu değiştirmek zorunda kalan deneyimli hoca, stoperde Enzo Roco ve Medel'i oynatacak.