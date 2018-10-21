Güneşi sıkıntı bastı! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Güneş'i sıkıntı bastı!

    Sakatlar kervanına Adriano ve Ljajic'ten sonra Pepe de eklendi. Vida'nın cezalı oluşu sebebiyle tecrübeli teknik adam Medel-Roco ikilisine sarıldı
    21 Ekim 2018 Pazar, 12:26:35 Güncelleme: 12:30:48
    Güneşi sıkıntı bastı!

    Milli maç arası, tıpkı G.Saray gibi Beşiktaş'a da iyi gelmedi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Güneşi sıkıntı bastı!

    Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Pepe ve Adriano'nun kadroda yer almaması camiada şok etkisi yarattı.

    Güneşi sıkıntı bastı!

    Bu 3'lünün yanı sıra cezalı olan Domagoj Vida da bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Güneşi sıkıntı bastı!

    RİSK ALMADI

    Bu durum teknik direktör Şenol Güneş'in de planlarını altüst etti.

    Güneşi sıkıntı bastı!

    Savunma kurgusunu değiştirmek zorunda kalan deneyimli hoca, stoperde Enzo Roco ve Medel'i oynatacak.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN