Graziano Pelle Beşiktaşın radarında! - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Graziano Pelle Beşiktaş'ın radarında!

    Portekizli stoper Pepe'nin 5 milyon avroluk maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, yapılacak tasarruf sayesinde beklenen golcü takviyesini gerçekleştirecek.
    19 Ekim 2018 Cuma, 10:33:50 Güncelleme: 10:36:26
    Graziano Pelle Beşiktaşın radarında!

    Uzun zamandır golcü sıkıntısı çeken ancak finansal problemler sebebiyle beklenen transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş'ta yönetim sonunda formülü buldu.

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    Graziano Pelle Beşiktaşın radarında!

    Portekizli stoper Pepe'nin ara transfer döneminde satılarak kadroya golcü takviyesi yapılacak.

    Graziano Pelle Beşiktaşın radarında!

    Hem teknik heyet, hem de yönetim Pepe'nin performansından memnun olsa da, Portekizli yıldızın yıllık maliyeti bu planı mecburi kılıyor.

    Graziano Pelle Beşiktaşın radarında!

    Amaç hem Pepe'nin yıllık ücretinden kurtulmak, hem de yapılacak satışla birlikte ekstra gelir elde etmek.

    Graziano Pelle Beşiktaşın radarında!

    35 yaşındaki oyuncuya hem Çin, hem de Katar'dan tekliflerin olması yönetimin iştahını kabartıyor.

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