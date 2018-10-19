Graziano Pelle Beşiktaşın radarında! - Galeri - Fotomaç
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Graziano Pelle Beşiktaş'ın radarında!
Portekizli stoper Pepe'nin 5 milyon avroluk maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, yapılacak tasarruf sayesinde beklenen golcü takviyesini gerçekleştirecek.
19 Ekim 2018 Cuma, 10:33:50
Güncelleme: 10:36:26
Uzun zamandır golcü sıkıntısı çeken ancak finansal problemler sebebiyle beklenen transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş'ta yönetim sonunda formülü buldu.
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Portekizli stoper Pepe'nin ara transfer döneminde satılarak kadroya golcü takviyesi yapılacak.
Hem teknik heyet, hem de yönetim Pepe'nin performansından memnun olsa da, Portekizli yıldızın yıllık maliyeti bu planı mecburi kılıyor.
Amaç hem Pepe'nin yıllık ücretinden kurtulmak, hem de yapılacak satışla birlikte ekstra gelir elde etmek.
35 yaşındaki oyuncuya hem Çin, hem de Katar'dan tekliflerin olması yönetimin iştahını kabartıyor.