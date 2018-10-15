Gökhan Töre İspanya yolcusu! İşte yeni takımı

Gökhan Töre, yıllık 1 milyon 800 bin euro kazanıyor. Ocak ayında yollar ayrılırsa Siyah-Beyazlı kulüp 900 bin euro tasarruf edecek. Ayrıca Beşiktaş'ın olası transferde az da olsa bir bonservis bedeli alması bekleniyor.