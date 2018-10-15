Gökhan Töre İspanya yolcusu! İşte yeni takımı

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Gökhan Töre'nin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.
15 Ekim 2018 Pazartesi, 09:45:27
Güncelleme: 09:52:32
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Beşiktaş'ta sakatlıktan kurtulmasına rağmen fazla şans bulamayan ve özellikle uzun süre sahalardan uzak kaldığı için fiziksel olarak hazır duruma gelmediği gözlemlenen Gökhan Töre'nin, U21 maçındaki hareketlerine Şenol Güneş sinirlendi.
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Tavırları nedeniyle başarılı kanat oyuncusunun artık formayı kapma şansının çok zor olacağı öğrenildi. Sezon sonunda Siyah-Beyazlı Kulüple olan sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, menajerinden devre arası takım bulması konusunda istekte bulundu.
900 BİN EURO TASARUF YAPILACAK
Töre'nin menajeri, bazı İspanyol ekipleriyle görüşmeler yaptı. Olumlu geçen görüşmelerin devre arasında netleşmesi bekleniyor.
Gökhan Töre, yıllık 1 milyon 800 bin euro kazanıyor. Ocak ayında yollar ayrılırsa Siyah-Beyazlı kulüp 900 bin euro tasarruf edecek. Ayrıca Beşiktaş'ın olası transferde az da olsa bir bonservis bedeli alması bekleniyor.
Töre, bu sezon 8 haftalık lig sürecinde sadece 1 dakika görev aldı. Avrupa arenasında 5 maçta oynadı.