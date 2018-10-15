Gökhan Töre İspanya yolcusu! İşte yeni takımı - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Gökhan Töre İspanya yolcusu! İşte yeni takımı

    Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Gökhan Töre'nin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 09:45:27 Güncelleme: 09:52:32
    Gökhan Töre İspanya yolcusu! İşte yeni takımı

    Beşiktaş'ta sakatlıktan kurtulmasına rağmen fazla şans bulamayan ve özellikle uzun süre sahalardan uzak kaldığı için fiziksel olarak hazır duruma gelmediği gözlemlenen Gökhan Töre'nin, U21 maçındaki hareketlerine Şenol Güneş sinirlendi.

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    Gökhan Töre İspanya yolcusu! İşte yeni takımı

    Tavırları nedeniyle başarılı kanat oyuncusunun artık formayı kapma şansının çok zor olacağı öğrenildi. Sezon sonunda Siyah-Beyazlı Kulüple olan sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, menajerinden devre arası takım bulması konusunda istekte bulundu.

    Gökhan Töre İspanya yolcusu! İşte yeni takımı

    900 BİN EURO TASARUF YAPILACAK
    Töre'nin menajeri, bazı İspanyol ekipleriyle görüşmeler yaptı. Olumlu geçen görüşmelerin devre arasında netleşmesi bekleniyor.

    Gökhan Töre İspanya yolcusu! İşte yeni takımı

    Gökhan Töre, yıllık 1 milyon 800 bin euro kazanıyor. Ocak ayında yollar ayrılırsa Siyah-Beyazlı kulüp 900 bin euro tasarruf edecek. Ayrıca Beşiktaş'ın olası transferde az da olsa bir bonservis bedeli alması bekleniyor.

    Gökhan Töre İspanya yolcusu! İşte yeni takımı

    Töre, bu sezon 8 haftalık lig sürecinde sadece 1 dakika görev aldı. Avrupa arenasında 5 maçta oynadı.

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