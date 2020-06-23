Gökhan Gönül sonunda imzayı atıyor! İşte anlaşmanın detayları - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Gökhan Gönül sonunda imzayı atıyor! İşte anlaşmanın detayları

Yaklaşık 3 sezondur Beşiktaş'ta forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'ün eski takımı Fenerbahçe'ye döneceği konuşuluyordu. Gönül'ün kendisine yapılan son teklife 'evet' dediği ve imza aşamasına geldiği ortaya çıktı. İşte anlaşmanın detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri

23 Haziran 2020 Salı 11:31 Güncelleme: 23.06.2020 11:34
Gökhan Gönül sonunda imzayı atıyor! İşte anlaşmanın detayları

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'ün bir süredir adı eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu.

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Gökhan Gönül sonunda imzayı atıyor! İşte anlaşmanın detayları

Sarı-lacivertli ekibe döneceği iddia edilen tecrübeli futbolcu, tercihini Kara Kartal'dan yana kullandı.

Gökhan Gönül sonunda imzayı atıyor! İşte anlaşmanın detayları

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı.

Gökhan Gönül sonunda imzayı atıyor! İşte anlaşmanın detayları

2016 yazında Beşiktaş'a transfer olan ve performansıyla beğeni toplayan 35 yaşındaki oyuncunun takımda tutulmasını teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği öğrenildi.

Gökhan Gönül sonunda imzayı atıyor! İşte anlaşmanın detayları

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1+1 yıllık sözleşme teklifine 'Evet' diyen başarılı sağ bekin, maaşında da önemli ölçüde fedakârlık yaptığı öğrenildi.

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