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Gökhan Gönül sonunda imzayı atıyor! İşte anlaşmanın detayları
Yaklaşık 3 sezondur Beşiktaş'ta forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'ün eski takımı Fenerbahçe'ye döneceği konuşuluyordu. Gönül'ün kendisine yapılan son teklife 'evet' dediği ve imza aşamasına geldiği ortaya çıktı. İşte anlaşmanın detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri
23 Haziran 2020 Salı 11:31
Güncelleme: 23.06.2020 11:34
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Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'ün bir süredir adı eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu.
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Sarı-lacivertli ekibe döneceği iddia edilen tecrübeli futbolcu, tercihini Kara Kartal'dan yana kullandı.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı.
2016 yazında Beşiktaş'a transfer olan ve performansıyla beğeni toplayan 35 yaşındaki oyuncunun takımda tutulmasını teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği öğrenildi.
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1+1 yıllık sözleşme teklifine 'Evet' diyen başarılı sağ bekin, maaşında da önemli ölçüde fedakârlık yaptığı öğrenildi.