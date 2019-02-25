Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye attığı gole sevinmedi! - Fotomaç
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Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye attığı gole sevinmedi!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya Gökhan Gönül'ün attığı gol sonrasında sevinmemesi damga vurdu.
25 Şubat 2019 Pazartesi 21:48
Güncelleme: 25.02.2019 21:48
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Gökhan Gönül damga vuruyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın 2016 yazında Fenerbahçe'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı milli sağ bek, 9 sezon formasını giydiği sarı-lacivertli ekibe karşı ilk kez ağları sarstı.
11. dakikada ceza sahası içerisinde gol ile buluşan Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'ye attığı bu gol sonrasında sevinmeyi tercih etmedi.