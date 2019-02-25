Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye attığı gole sevinmedi! - Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye attığı gole sevinmedi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya Gökhan Gönül'ün attığı gol sonrasında sevinmemesi damga vurdu.
25 Şubat 2019 Pazartesi 21:48 Güncelleme: 25.02.2019 21:48
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye attığı gole sevinmedi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Gökhan Gönül damga vuruyor.

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Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye attığı gole sevinmedi!

Beşiktaş'ın 2016 yazında Fenerbahçe'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı milli sağ bek, 9 sezon formasını giydiği sarı-lacivertli ekibe karşı ilk kez ağları sarstı.

Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye attığı gole sevinmedi!

11. dakikada ceza sahası içerisinde gol ile buluşan Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'ye attığı bu gol sonrasında sevinmeyi tercih etmedi.

Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye attığı gole sevinmedi!

İşte o anlar...

Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye attığı gole sevinmedi!
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye attığı gole sevinmedi!
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