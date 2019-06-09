Gary Medel'in transfer olacağı takımı açıkladı!
Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kalacak ve gidecek isimler netleşiyor. Tecrübeli çalıştırıcının geçtiğimiz günlerde takımda kalmasını istediği ifade edilen Gary Medel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Güney Amerika basını oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini bildirirken, yeni takımını da açıkladı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Tecrübeli teknik adamın geçtiğimiz günlerde kalması yönünde rapor verdiği Şilili futbolcu Gary Medel ile ilgili flaş bir haber ortaya atıldı.
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