Gary Medel'in transfer olacağı takımı açıkladı! - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Gary Medel'in transfer olacağı takımı açıkladı!

Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kalacak ve gidecek isimler netleşiyor. Tecrübeli çalıştırıcının geçtiğimiz günlerde takımda kalmasını istediği ifade edilen Gary Medel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Güney Amerika basını oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini bildirirken, yeni takımını da açıkladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

9 Haziran 2019 Pazar 15:33 Güncelleme: 09.06.2019 15:33
Gary Medel'in transfer olacağı takımı açıkladı!

Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanması teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

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Gary Medel'in transfer olacağı takımı açıkladı!

Tecrübeli teknik adamın geçtiğimiz günlerde kalması yönünde rapor verdiği Şilili futbolcu Gary Medel ile ilgili flaş bir haber ortaya atıldı.

ABDULLAH AVCI MEDEL'İN KALMASINI İSTEDİ! HABERİN LİNKİ İÇİN TIKLAYIN...

Gary Medel'in transfer olacağı takımı açıkladı!

Arjantinli gazeteci Luis Fregossi'nin paylaştığı bilgiye göre 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu takımdan ayrılmak istiyor.

Gary Medel'in transfer olacağı takımı açıkladı!

Fregossi ayrıca yaptığı açıklamada, Medel'in Boca Juniors'la temas halinde olduğunu ifade etti.

Gary Medel'in transfer olacağı takımı açıkladı!

Kulüpten önemli bir isimle görüştüğünü aktaran Fregossi, Şilili yıldızın bu kez takıma katılmasının yüksek ihtimal olduğunu vurguladı.

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