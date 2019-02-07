Galatasarayı Vida kurtardı! - Fotomaç
07 Şubat 2019, Perşembe
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Galatasaray'ı Vida kurtardı!

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, transfer döneminde yaptığı tercihle Galatasaray'ı kurtardı...
7 Şubat 2019 Perşembe, 10:38:11 Güncelleme: 10:39:54
Galatasarayı Vida kurtardı!

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde adı başta Roma olmak üzere bir çok kulüple anılan Domagoj Vida flaş bir gelişme ortaya çıktı.

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Galatasarayı Vida kurtardı!

Hırvat savunmacının Arabistan'dan gelen transfer teklifini kabul etmediği ortaya çıktı.

Galatasarayı Vida kurtardı!

Vida'yı renklerine katmak isteyen Al Nassr kulübünün olumsuz yanıt aldığı ve ardından Galatasaraylı Maicon'u kiraladığı ifade edildi.

Galatasarayı Vida kurtardı!

Sarı kırmızılılar UEFA kadrosunda da yer vermeyeceği Brezilyalı futbolcuya yapacağı ödemeden kurtulurken, üstüne para kazandı.

Galatasarayı Vida kurtardı!

Maicon'un gitmesiyle transferin sn saatlerinde transfer edilen Luyindama için kadroda yer açılmış oldu.

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