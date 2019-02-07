Galatasarayı Vida kurtardı! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ı Vida kurtardı!
Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, transfer döneminde yaptığı tercihle Galatasaray'ı kurtardı...
7 Şubat 2019 Perşembe, 10:38:11
Güncelleme: 10:39:54
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde adı başta Roma olmak üzere bir çok kulüple anılan Domagoj Vida flaş bir gelişme ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hırvat savunmacının Arabistan'dan gelen transfer teklifini kabul etmediği ortaya çıktı.
Vida'yı renklerine katmak isteyen Al Nassr kulübünün olumsuz yanıt aldığı ve ardından Galatasaraylı Maicon'u kiraladığı ifade edildi.
Sarı kırmızılılar UEFA kadrosunda da yer vermeyeceği Brezilyalı futbolcuya yapacağı ödemeden kurtulurken, üstüne para kazandı.
Maicon'un gitmesiyle transferin sn saatlerinde transfer edilen Luyindama için kadroda yer açılmış oldu.