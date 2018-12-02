Futbol bilgisine güvenenleri bekliyoruz: 11 soruda derbi heyecanı...
Bu akşam Beşiktaş ve Galatasaray 345. kez karşı karşıya gelecek. Geçmişte yolculuğa çıkıp üç büyüklerin derbileri üzerine bir test hazırladık. En farklı skorlar, en az seyircili maçlar, teknik direktöre taktik veren polisler... Testi çözüp derbi bilginizi yoklayın.
1) 2001-2002 sezonunda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin Galatasaray'ın Real Madrid'le yapacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesinden dolayı, Galatasaray yönetimi federasyona derbinin ertelenmesi talebinde bulunur. Bu talebi TFF'nin reddetmesi üzerine Galatasaray teknik direktörü Lucescu'nun yanıtı hangi özlü söz olur?
A) Dere geçilirken at değiştirilmez.
B) Köpekler istedi diye atlar ölmez.
C) Yarası olan gocunur.
D) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
1) CEVAP B: Türkiye'de sırasıyla Galatasaray, Beşiktaş ve şimdi de milli takımda teknik direktörlük yapan Mircea Lucescu'nun basına verdiği demeçler hep olay oldu. Ama şüphesiz ki bunların en unutulmazı TFF'nin derbiyi ertelemeyi reddetmesi üzerine bir Rumen Atasözü'nü lügatımıza kazandırmasıyla oldu. Köpekler istedi diye atlar ölmez sözü o zamandan bu zamana hâlâ belleklerde taptaze duruyor.
3) 7 Şubat 2001'de Fenerbahçe-Galatasaray maçını Fenerbahçe teknik direktörü Mustafa Denizli'nin hemen arkasında izleyen bir polis memuru, Denizli'ye hangi dostça tavsiyeyi vermiştir?
A) Hocam, Uche'yi forvete gönder de gol atsın.
B) Hocam, Lazatiç'e söyle de Okan'ın bileğine bassın.
C) Hocam, taraftar "Saldır Fenerbahçe" diyor, saldıralım.
D) Hocam, Ali Güneş'i oyundan çıkar da Baliç'i al.