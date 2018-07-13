Fulhamdan Fabri için Beşiktaşa 4,5 milyon Euroluk teklif - Galeri - Fotomaç
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    Fulham'dan Fabri için Beşiktaş'a 4,5 milyon Euroluk teklif

    13 Temmuz 2018 Cuma, 00:06:39 Güncelleme: 00:07:25
    Fulham'dan Fabri için Beşiktaş'a 4,5 milyon Euroluk teklif
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    • 9
    Fulhamdan Fabri için Beşiktaşa 4,5 milyon Euroluk teklif

    Yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

    Fulham'dan Fabri için Beşiktaş'a 4,5 milyon Euroluk teklif
    • 2
    • 9
    Fulhamdan Fabri için Beşiktaşa 4,5 milyon Euroluk teklif

    Ricardo Quaresma, Pepe, Ryan Babel gibi oyunculara menajerler aracılığıyla, Domagoj Vida için de Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir çok teklif gelirken bir talip de kaleci Fabri'ye çıktı.

    Fulham'dan Fabri için Beşiktaş'a 4,5 milyon Euroluk teklif
    • 3
    • 9
    Fulhamdan Fabri için Beşiktaşa 4,5 milyon Euroluk teklif

    İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham'ın siyahbeyazlı formayı giyen kaleci Fabricio için siyah-beyazlıların kapısını çaldığı belirtildi.

    Fulham'dan Fabri için Beşiktaş'a 4,5 milyon Euroluk teklif
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    • 9
    Fulhamdan Fabri için Beşiktaşa 4,5 milyon Euroluk teklif

    A Spor'un haberine göre İspanyol kalecinin menajerinin İstanbul'a geldiği ve başarılı file bekçisi için teklifi Beşiktaşlı yetkililere bizzat ilettiği ifade edildi.

    Fulham'dan Fabri için Beşiktaş'a 4,5 milyon Euroluk teklif
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    • 9
    Fulhamdan Fabri için Beşiktaşa 4,5 milyon Euroluk teklif

    GÖRÜŞMELER SÜRECEK
    Fulham kulübü, İspanyol file bekçisi için siyahbeyazlılara ilk olarak 3.5 milyon euro önerdi.

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