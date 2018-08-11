Fransızlar duyurdu! Beşiktaşı istiyor

Fransızların iddiasına göre yıldız isim Beşiktaş'a transfer olmak istiyor
11 Ağustos 2018 Cumartesi, 14:59:50
Güncelleme: 15:01:40
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Fransızlar duyurdu! Beşiktaş'ı istiyor
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Beşiktaş, Nacer Chadli'yi kadrosuna katmak için elinden geleni yapıyor.
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Fransızlar duyurdu! Beşiktaş'ı istiyor
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Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla iyi bir performans ortaya koyan Chadli, geçen sezon Premier Lig'de tutunamayarak küme düşen West Bromwich Albion'dan ayrılarak Beşiktaş'a gelmek istiyor.
Fransızlar duyurdu! Beşiktaş'ı istiyor
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Fransa'nın ciddi kaynaklarından France Football'un haberine göre, Chadli ile Beşiktaş arasında maaş konusunda anlaşma sağlandı. Geriye kulüplerin anlaşması kaldı.
Fransızlar duyurdu! Beşiktaş'ı istiyor
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WBA, oyuncusunu bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istiyor. Kara Kartal'ın niyeti ise 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak. Taraflar, satın alma opsiyonlu bir kiralama formülü üzerinde pazarlıklara başladılar.
Fransızlar duyurdu! Beşiktaş'ı istiyor
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Chadli'nin WBA'yla mevcut sözleşmesi 2020'de sona eriyor.