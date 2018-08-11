Fransızlar duyurdu! Beşiktaşı istiyor - Galeri - Fotomaç
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Fransızlar duyurdu! Beşiktaş'ı istiyor

    Fransızların iddiasına göre yıldız isim Beşiktaş'a transfer olmak istiyor
    11 Ağustos 2018 Cumartesi, 14:59:50 Güncelleme: 15:01:40
    Fransızlar duyurdu! Beşiktaş'ı istiyor
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    Fransızlar duyurdu! Beşiktaşı istiyor

    Beşiktaş, Nacer Chadli'yi kadrosuna katmak için elinden geleni yapıyor.

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    Fransızlar duyurdu! Beşiktaş'ı istiyor
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    Fransızlar duyurdu! Beşiktaşı istiyor

    Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla iyi bir performans ortaya koyan Chadli, geçen sezon Premier Lig'de tutunamayarak küme düşen West Bromwich Albion'dan ayrılarak Beşiktaş'a gelmek istiyor.

    Fransızlar duyurdu! Beşiktaş'ı istiyor
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    Fransızlar duyurdu! Beşiktaşı istiyor

    Fransa'nın ciddi kaynaklarından France Football'un haberine göre, Chadli ile Beşiktaş arasında maaş konusunda anlaşma sağlandı. Geriye kulüplerin anlaşması kaldı.

    Fransızlar duyurdu! Beşiktaş'ı istiyor
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    Fransızlar duyurdu! Beşiktaşı istiyor

    WBA, oyuncusunu bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istiyor. Kara Kartal'ın niyeti ise 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak. Taraflar, satın alma opsiyonlu bir kiralama formülü üzerinde pazarlıklara başladılar.

    Fransızlar duyurdu! Beşiktaş'ı istiyor
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    Fransızlar duyurdu! Beşiktaşı istiyor

    Chadli'nin WBA'yla mevcut sözleşmesi 2020'de sona eriyor.

    (Goal)

    Fransızlar duyurdu! Beşiktaş'ı istiyor
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    Fransızlar duyurdu! Beşiktaşı istiyor
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