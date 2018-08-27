Fotomaçın usta yazarları BJK maçını yazdı

Rıdvan Dilmen: Savunma rezalet



Çok iyi kontraya çıkan, bir o kadar da savunma arkasına koşmaya izin veren bir Beşiktaş vardı.

Gördüğümüz kadarıyla Vida'nın da bombası patlıyor.

Antalyasporlu oyuncular pozisyonlarda direkt geçtiler yanından. Beşiktaş'ın takım savunması rezalet. Çok disiplinsiz oynuyorlar.

Oğuzhan kötü oynuyor ama becerikli bir oyuncu. Taraftarın da tepkileriyle beraber güven kaybı yaşıyor. Bu yüzden iyi ki oyun içinde çıkarılmadı Üst üste maçlar Beşiktaş'ı hem mental hem de fiziksel olarak etkilemiş.

Kimse böyle bir Antalya beklemiyordu.

Beşiktaş'ın zaafını çok iyi kullandılar.

Beşiktaş'ı uzun pasa zorladılar.